به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس توکلی در مراسم اختتامیه جشنواره ابتکارات و اختراعات دفاعی ناهمطراز با اشاره به مفهوم تجهیزات دفاعی ناهمطراز گفت: تجهیزات دفاعی ناهمطراز یا نامتعارف ابزارهایی است که با تغییراتی در آن محصولاتی خاص با کاربردهای ویژه عرصه می شود.

وی نمونه این ابزارها را پهبادهای عرضه شده در این جشنواره نام برد و ادامه داد: این پهپاد که در ابعاد مینیاتوری ساخته شده است با تغییراتی در آن قادر به انجام ماموریت های شناسایی و ماموریت های ویژه اپراتور است.

توکلی با اشاره به نحوه برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: در این جشنواره 1200 طرح عرضه شد که پس از بررسی 700 طرح مورد داوری قرار گرفت که از این تعداد 200 طرح به مرحله سوم راه یافتند.

وی با اشاره به مرحله نهایی این جشنواره یادآور شد: در مرحله نهایی 33 طرح به عنوان برگزیده نهایی این جشنواره انتخاب شدند.

دبیر اجرایی جشنواره اختراعات و ابتکارات دفاعی ناهمطراز یادآور شد: طرح های برگزیده در محورهای پهپاد، روبات های زمینی، پردازش سیگنال، طب رزم، پدافند غیر عامل، راکت، موتور، مواد منفجره، پیشرانه، اسناد هوشمند و رادیونوین بودند.