به گزارش خبرگزاری مهر ،گنجی موکاج سفیر جدید آلبانی صبح امروز با رئیس‌ جمهوری دیدار و استوارنامه خود را تقدیم کرد.

حسن روحانی در این دیدار با بیان اینکه ما برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با آلبانی آمادگی داریم گفت: باید زمینه‌ها برای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و تجاری بین دو کشور را فعال کنیم.

روحانی افزود: ثبات در منطقه شما و داشتن روابط خوب با ایران از اهداف ما است و امید دارم به زودی شاهد روابط نزدیکتری بین ایران و آلبانی باشیم.

سفیر اکردیته جدید آلبانی نیز در این دیدار گفت: مردم آلبانی مردم ایران را تحسین می‌کنند.

گنجی موکاج با اشاره به برنامه‌های فراوان آلبانی در حوزه‌های فرهنگی برای توسعه روابط گفت: تلاش فراوان خواهم کرد تا همکاری‌ها و روابط دو کشور را ارتقاء دهم.

سفیر جدید آلبانی افزود: با تفکر و روش جدید شما در عرصه بین‌المللی جهان به این درک رسیده است که ایران جایگاه بزرگی در منطقه و جهان دارد.