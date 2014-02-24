برگزاری اولین دوره لیگ مینی بسکتبال در شهرستان گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، همت هادیان ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان اظهار داشت: اولین دوره مسابقات لیگ مینی بسکتبال شهرستان گرمسار با حضور چهار تیم و به مناسبت دهه مبارک فجر بصورت رفت و برگشت در سالن شهید باهنر برگزار شد.

وی با بیان اینکه در آخرین روز مسابقات، مسابقه های پرتاب پنالتی و سه گام نیز برگزار شد گفت: در سه گام محمد جواد معصومی، علیرضا احمدی، ماهان عرب مقام کسب کردند.

مدیرکل ورزش وجوانان استان سمنان اضافه کرد: در پرتاب پنالتی نیز یاسین مونسان، سید مهران موسوی پور و حسین عرب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

هادیان همچنین با بیان اینکه اولین جشنواره سازمان های مردم نهاد در شهرستان دامغان برگزار شد ادامه داد: نفرات برتر به مرحله استانی راه یافتند.

وی با اشاره به اینکه نخستین جشنواره ورزشی سازمان های مردم نهاد با شرکت شش تشکل مردم نهاد از شهرهای شاهرود، میامی و دامغان به میزبانی شهرستان دامغان در 10 رشته ورزشی در مجموعه ورزشی استادیوم حمزه سید الشهداء و کلوپ شهید فهمیده برگزار شد افزود: این رشته ها شامل طناب کشی آقایان و بانوان، فوتبال دستی وپینگ پنگ آقایان، والیبال بانوان، تیر اندازی ودارت آقایان و بانوان، دو و میدانی و شطرنج آقایان بود.

مدیر کل ورزش وجوانان استان سمنان همچنین با بیان اینکه دو مربی استان، با حضور در کلاس بین المللی تکواندو، موفق به کسب درجه بین المللی شدند، افزود: سید کمال پورحسینی و محدثه پرنیخ، در کلاس مربیگری بین المللی، در خانه تکواندوی فدراسیون و با تدریس مدرسین کره ای فدراسیون جهانی،آزمون تئوری و عملی را با موفقیت به پایان رساندند و گواهینامه بین المللی دریافت کردند.

هادیان با بیان اینکه این اولین کلاس مربیگری بین المللی تکواندو در کشور بود، که با حضور بیش از 250 مربی برگزار شد افزود: سه هزار تکواندو کار زن و مرد زیر نظر 35 مربی در استان، در این رشته ورزشی فعالند.

وی همچنین از برگزاری یک دوره آموزشی مربیگری درجه سه وزنه برداری در سمنان خبرداد و افزود: این دوره به مدت یک هفته و به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

مدیر کل ورزش وجوانان استان سمنان اظهار داشت: در این دوره که با حضور 25 مربی در پایگاه قهرمانی ورزشگاه تختی سمنان برگزار شد شرکت کنندگان در آن با مبانی تئوری و عملی این رشته آشنا شدند.

هادیان در خاتمه گفت: به افراد موفق در آزمون های مربوطه گواهینامه درجه سه مربیگری وزنه برداری اعطا می شود.