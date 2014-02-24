به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان ظهر دوشنبه در بازدید از شرکت تالک ایرانیان واقع در شهرک صنعتی سفیدرود رشت در خصوص مساحت این شهرک اظهار داشت: مساحت فاز نخست شهرک صنعتی سفیدرود رشت 200 هکتار است و در فاز توسعه نیز قابلیت توسعه تا 700 هکتار را دارد.

وی افزود: تعداد زون های صنعتی قابل واگذاری شهرک صنعتی سفیدرود رشت هفت زون صنعتی در بخش های برق و الکترونیک، نساجی، سلولزی، کانی غیرفلزی، فلزی، شیمیایی و صنایع غذایی است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: شهرک صنعتی سفیدرود رشت با استقبال سرمایه گذاران مواجه شده و سرعت ساخت و ساز در این شهرک مناسب است.

وی با بیان اینکه در این شهرک صنعتی بخش های تجاری ، نمایشگاهی و غیره جانمایی شده است، افزود: در ضلع مقابل شهرک صنعتی سفیدرود رشت عرصه ای به مساحت 100 هکتار به عنوان جانمایی طرح خودرو سازی مرکز استان طراحی شده است.

عباسیان اضافه کرد: ظرفیت اشتغال شهرک صنعتی سفیدرود رشت پس از بهره برداری کامل فاز اول 25 هزار نفر است.

وی با بیان اینکه تعداد قطعات قابل واگذاری فاز نخست شهرک صنعتی سفیدرود 500 قطعه صنعتی است، اذعان داشت: تعداد قراردادهای منعقد شده در این شهرک 129 قرارداد و تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده 18 واحد صنعتی است.

عباسیان احداث راه ورودی مستقل به شهرک، احداث خطوط 20 کیلو ولت برق داخلی شهرک، احداث خطوط شبکه روشنایی داخلی شهرک، تامین گاز و احداث شبکه گاز داخلی شهرک را از خدمات زیربنایی در حال اجرا در شهرک صنعتی سفیدرود رشت عنوان کرد.

وی ادامه داد:احداث شبکه جمع آوری فاضلاب داخلی شهرک، جدول گذاری و کانال جمع آوری آب های سطحی شهرک و مطالعه و طراحی تصفیه خانه مرکزی شهرک از دیگر خدمات زیربنایی در حال اجرا در شهرک صنعتی سفیدرود رشت است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان با اشاره به مزایای شهرک صنعتی سفیدرود رشت تصریح کرد: قرارگرفتن در مرکز استان به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی، نزدیکی به فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، نزدیکی به خطوط راه آهن سراسری رشت و نزدیکی به جاده بین المللی آستارا به قزوین از مزایای شهرک صنعتی سفیدرود رشت است.

وی گفت: تسریع در اجرای خط انتقال برق از سوی شرکت برق منطقه ای، اجرای پست برق 63/20 شهرک از سوی شرکت برق منطقه ای، مساعدت شرکت توزیع برق در واگذاری انشعاب به واحدهای بهره بردار و غیره از موارد قابل پیگیری در شهرک صنعتی سفیدرود رشت است.

عباسیان همچنین تسریع در اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی سفیدرود از سوی شرکت گاز استان و ارتقای رده زیست محیطی استقرار صنایع از سوی سازمان محیط زیست استان در بخش توسعه این شهرک را از دیگر موارد قابل پیگیری عنوان کرد.