به گزارش خبرگزاری مهر، علی ترکاشوند در نشستی با استاندار البرز و اعضای شورای شهر کرج خواستار توجه ویژه استاندار به حوزه مدیریت شهری شد و اظهار داشت: انتظار داریم مجموعه استانداری با توجه ویژه به حوزه مدیریت شهری، نسبت به رفع مشکلات موجود و رسیدگی به نیازهای مردم شهر اقدام کند و از این طریق فضایی شایسته برای ساکنین در کرج فراهم آوریم.



وی با اشاره به کاهش درآمدها در سال جاری، این امر را ناشی از کاهش ساخت و سازها عنوان کرد و ادامه داد: درک مناسب شورای اسلامی شهر از وضعیت درآمدها و اعتبارات شهرداری کرج، موجب تصویب یک خط اعتباری 100 میلیارد تومانی برای تکمیل طرح های عمرانی شد که راهگشای حل بسیاری از مشکلات شهری و شهروندان خواهد بود.



شهردار کرج حاصل این مصوبه را تکمیل تعدادی از تقاطعات غیرهمسطح عنوان و تصریح کرد: افتتاح پل سوم خرداد در پایان هفته جاری از نتایج این مصوبه بوده است که با تلاش شبانه روزی عوامل دست اندرکار در عرض 6 ماه تکمیل شد و به بهره برداری خواهد رسید.



ترکاشوند از دیگر طرح هایی که با این ردیف اعتباری به سرانجام خواهد رسید را زیرگذر شهید کچویی ذکر کرد و ادامه داد: همچنین انجام مراحل اجرایی پل کمالشهر با مصوبه شورای شهر، از طریق اعتبارات شهرداری کرج صورت خواهد گرفت.



شهردار کرج این اقدام را در پی همکاری شورای اسلامی شهر کمالشهر با شورای شهر کرج و شهرداری این کلانشهر ارزیابی و تصریح کرد: اجرای این طرح به اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان نیازمند است.