به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت ستاد عتبات عالیات استان کرمانشاه رتبه پنجم کشور را کسب کرده که این موفقیت در جلسه بعد از ظهر امروز این ستاد در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه مورد توجه قرار گرفت.

در این جلسه که آخرین نشست ستاد بازسازی عتابات عالیات در استان کرمانشاه بود، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهار داشت: موفقیت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در سال جاری نتیجه اعتماد سازی خوب و اطلاع رسانی به موقع در میان مردم بوده است.

آیت الله علما گفت: اینکه بخش عمده ای از هزینه بازسازی حرم های مطهر ائمه معصومین (ع) با کمک ها و نذورات مردمی انجام می شود یعنی اوج عشق و علاقه به ولایت و هدفمند شدن این موضوع که نتیجه کارفرهنگی و تلاش خالصانه است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز در این نشست اظهار داشت: تاکنون 170 پروژه مختلف عمرانی در ابعاد گوناگون در حرم های مقدس ائمه معصومین (ع) انجام شده به گونه ای که می توانیم اعلام کنیم که دیگر نیاز به تعمیر و مرمت در حرمهای مقدسه وجود ندارد.

مصطفی حسینی منش گفت: با توجه به این موضوع سیاست های ستاد بازسازی عتبات عالیات از این پس به سمت توسعه و گسترش در حرم های مطهر ائمه معصومین (ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کرمانشاه در این نشست به همکاری و هماهنگی همه نهادها و دستگاه های اجرایی و فرهنگی استان در راستای بازسازی عتبات عالیات تأکید کرد.

در ادامه این نشست مدیر کل صدا و سیمای استان کرمانشاه گفت: صدا و سیمای مرکز کرمانشاه تهیه و تدوین تصاویر و مستندات چند قسمتی از عتبات عالیات در کشور عراق را فراهم خواهد کرد.

جانشین فرماندهی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه نیز از همکاری سپاه و بسیج با ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان کرمانشاه خبر داد.

سازمان تبلیغات اسلامی و شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز از دیگر نهادهایی بودند که در این جلسه برای همکاری مؤثر و پویا با ستاد بازسازی عتبات عالیات اعلام آمادگی کرده و در این خصوص نظرات خود را عنوان کردند.

یکی از نکات قابل توجه در این نشست ارائه پیشنهاد جدیدی از سوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه بود که مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه قرار گرفت.

حجت الاسلام حسینی منش گفت: با توجه به اینکه حمله به ارزشهای اسلامی در دستور کار دشمنان دین قرار دارد و وظیفه ما هم در مقابل این اقدامات کارهای فرهنگی درست دقیق و گستره است، پیشنهاد کرده ایم که روز تخریب حرم امامین عسکریین (ع) به نام روز باز سازی عتبات عالیات نامگذاری شود.

وی در پایان اظهار داشت: قرار شده است که با برگزاری سمیناری در این زمینه این مطلب رسما اعلام شود که اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.