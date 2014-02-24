به گزارش خبرنگار مهر، در اين جشنواره كه بعد از ظهر دوشنبه با حضور چشمگير مهندسان جوان در سالن مجتمع شهيد آويني برگزار شد، علاوه بر اجراي برنامه‌هاي متنوع فرهنگي و مسابقه، سرهنگ رضا فقیهی معاون هماهنگ کننده سپاه علي ابن ابيطالب(ع) به تشريح اهميت شغل مهندسي پرداخت.

حجت‌الاسلام ضيايي يكي از فضلاي حوزه نيز در اين مراسم اندازه گيري و مهندسي تربيت انسان را مهم دانست و اظهار كرد: تمام تلاش انبيا و اولياي الهي اين بود كه افكار انسان‌ها را اصلاح كنند تا اعمال آنها درست شود.

وي گفت: اگر انسان به مهندسي تربيت انسان توجه كند فقط نصير دنيا نمي‌شود بلكه نصير دين هم مي‌شود.

ضيايي خطاب به مهندسان بسيجي گفت: شما مي‌توانيد با آبادكردن انسان‌ها علاوه بر آباد كردن دنيا، به اهداف و وضعيت مطلوب دست پيدا كنيد.

در اين جلسه سايت جديد سازمان نظام مهندسين استان قم رونمايي شد.

در اين سايت برنامه‌هاي حلقه‌هاي صالحين، خدمات سازمان بسيج مهندسين به اعضا، دوره‌هاي آموزشي، اخبار سازمان و... در معرض ديد علاقمندان قرار گرفته است.