به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا پریور عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی در شهرستان سیرجان موفق شدند در بازرسی از خودروهای بین راهی در محور کرمان به رفسنجان یک محموله مواد مخدر را کشف کنند.

وی ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی با به کار گیری یک قلاده سگ موادیاب به یک کامیون مشکوک شدند و در نهایت در بار این کامیون مقادیری مواد مخدر جاسازی شده کشف کردند.

سرهنگ پریور ادامه داد: در این کامیون 198 کیلوگرم تریاک و 250 کیلوگرم حشیش جاسازی شده بود.

وی از دستگیری قاچاقچیان و توقیف کامیون و محموله مواد مخدر خبر داد و گفت: این محموله به دستگاه قضایی تحویل داده شده است.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی استان کرمان به شدت با قاچاق مواد مخدر برخورد می کند و تمام راههای استان کرمان از اعماق کویر تا مناطق صعب العبور برای سوداگران مرگ نا امن است.

وی از خانواده ها خواست نظارت جدی بر رفتار فرزندانشان داشته باشند و آنها را از قرار گرفتن در مسیر خطرهای اجتماعی دور کنند.