ارتباط پروازی بین ایران و ترکمنستان برقرار شود/ اجرای 40 میلیارد طرح صنعتی در ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی مقدم عصر دوشنبه در همایش بررسی راهکارهای توسعه روابط تجاری با ترکمنستان با اعلام مطلب فوق گفت: بیش از 1200 کیلومتر مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان است که 900 کیلومتر آن زمینی و 300 کیلومتر آن دریایی است که نیمی از این مرزها در استان گلستان وجود دارد.

وی افزود: در مرز مشترک زمینی بالای 150 هزار کامیون در سال از 4 مرز مشترک زمینی سرخس، جلفا، اینچه برون و ساختمان پایانه جدید باجگیران در راستای افزایش مراودات و توسعه همکاری های فی مابین تردد می کنند و این همه نشان دهنده افزایش صادرات و همکاری های توسعه ای و فی ما بین است.

وی با اشاره به مشترکات فرهنگی دو کشور گفت: در طی سال های پس از استقلال کشور ترکمنستان شاهد برگزاری 10 کمیسون کنسولی مرزی در راستای رفع مشکلات اقتصادی و تجاری صاحبان صنایع انجام شده است و 13 کمیسون مشترک اقتصادی بین این دو کشور انجام شده است که آخرین آن یک ماه پیش در عشق آباد بین دو وزیر امور خارجه کشور بوده است.

سر کنسول ایران در ماری ترکمنستان اظهار کرد: حمایت های ج.ا.ایران از کشور ترکمنستان و متقابلاً همکاری دولت ترکمنستان در مجامع بین‌المللی در کنار ج.ا.ایران نشان از نزدیکی دیدگاه های دولت مردان دو کشور دارد.

حسینی مقدم از برگزاری همایش مذکور به عنوان یکی از عوامل به ثمر رساندن بندهای 13 گانه تفاهم نامه های اقتصادی دو کشور یاد کرد و افزود: در استان خراسان رضوی بیش از 6 هزار واحد تجاری فعال برای رفع مشکلات تجار راه اندازی شده است و این خود زمینه برقراری ارتباط و رفع موانع پیش روی تجار در طی روادید موجود برقرار می کند.

وی از ارتقاء کشور ترکمنستان طی سال های اخیر خبر داد و افزود: ثمره سازندگی ها در این کشور کاملاً مشهود است و تغییراتی که در زندگی و رفاه مردم به وجود آمده نشان از توسعه دارد. همچنین 40 تا 45 میلیارد دلار طرح های صنعتی در آینده نزدیک در این کشور به بهره برداری می رسد .

وی با بیان اینکه در کشور ترکمنستان زمینه کار در هر بخشی وجود دارد اظهار کرد: تجار با دریافت به موقع مناقصات و رصد حوادث در کشور ترکمنستان می توانند در جریان پروژه های این کشور قرار گیرند.

وی بیان کرد: در چند ماه آینده شاهد افتتاح راه آهن ایران- ترکمنستان و قزاقستان هستیم که تحولی در امر تردد منقطه فراهم می کند. زیرا کشور ترکمنستان شاهراه ورود به آسیای میانه است و جمهوری اسلامی ایران شاهراه ورود به آبهای گرم خلیج فارس و کشورهای اروپایی است که این بر اهمیت این راه آهن می افزاید و اهمیت استرتژیک آن بر کسی پوشیده نیست.