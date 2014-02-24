  1. استانها
  2. لرستان
۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۳۸

بازوند خبر داد:

پروازهای مشهد از فرودگاه خرم آباد برمی‌خیزد

پروازهای مشهد از فرودگاه خرم آباد برمی‌خیزد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان از ارتباط هوایی میان مشهد و خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر سه‌شنبه در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از این به بعد پروازهای مشهد در فرودگاه خرم آباد به زمین خواهند نشست.

وی با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌ها این پروازها از 17 اسفند ماه سالجاری در فرودگاه خرم آباد صورت می‌گیرد گفت: در این راستا پیش بینی شده که هفته‌ای دو پرواز مشهد در فرودگاه خرم آباد بر زمین بنشیند.

استاندار لرستان با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته اقدامات فراوانی در راستای افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد صورت گرفته است عنوان کرد: هم اکنون در همه روزهای هفته پرواز در فرودگاه خرم آباد داریم.

بازوند بیان داشت: در برخی روزهای هفته نیز روزانه دو پرواز از طریق فرودگاه خرم آباد با ظرفیت کامل انجام می‌شود.

وی همچنین به اجرای پروژه توسعه فرودگاه خرم آباد اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای برگزاری پروازهای هواپیماهای پهن پیکر صورت می گیرد.

استاندار لرستان یادآور شد: پروژه توسعه ای فرودگاه خرم آباد توسط قرار گاه خاتم الانبیا با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد تومان در حال انجام است.

بازوند همچنین از آمادگی برای برگزاری پروازهای عتبات عالیات در فرودگاه خرم آباد خبر داد.

کد مطلب 2243415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه