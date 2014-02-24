به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر سه‌شنبه در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از این به بعد پروازهای مشهد در فرودگاه خرم آباد به زمین خواهند نشست.

وی با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌ها این پروازها از 17 اسفند ماه سالجاری در فرودگاه خرم آباد صورت می‌گیرد گفت: در این راستا پیش بینی شده که هفته‌ای دو پرواز مشهد در فرودگاه خرم آباد بر زمین بنشیند.

استاندار لرستان با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته اقدامات فراوانی در راستای افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد صورت گرفته است عنوان کرد: هم اکنون در همه روزهای هفته پرواز در فرودگاه خرم آباد داریم.

بازوند بیان داشت: در برخی روزهای هفته نیز روزانه دو پرواز از طریق فرودگاه خرم آباد با ظرفیت کامل انجام می‌شود.

وی همچنین به اجرای پروژه توسعه فرودگاه خرم آباد اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای برگزاری پروازهای هواپیماهای پهن پیکر صورت می گیرد.

استاندار لرستان یادآور شد: پروژه توسعه ای فرودگاه خرم آباد توسط قرار گاه خاتم الانبیا با اعتباری بالغ بر 51 میلیارد تومان در حال انجام است.

بازوند همچنین از آمادگی برای برگزاری پروازهای عتبات عالیات در فرودگاه خرم آباد خبر داد.