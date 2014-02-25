آمادگی تاکسیرانی شیراز برای ایام نوروز/ حضور ناوگان تاکسی در اماکن سیاحتی و زیارتی

منصور مفتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل این سازمان برای نوروز خبر داد و افزود: در این راستا سازمان تاکسیرانی به منظور ساماندهی تاکسیها در ایام نوروز اقداماتی انجام داده و در این ایام با آمادگی کامل به میزبانی مسافران می رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 12 هزار تاکسی در سطح شیراز وجود دارد که با استفاده از آن ظرفیتها، به مسافران نوروزی خدمات رسانی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شیراز افزود: علاوه بر این با شرکتهای حمل و نقل عمومی هماهنگ شده تا در این ایام در مقابل اماکن تاریخی، سیاحتی و زیارتی شهر مستقر شده و نسبت به جابجایی مسافران اقدام خواهد شد.

مفتاحی از آمادگی کامل تاکسی بی سیم در این ایام خبر داد و گفت: علاوه بر این تاکسیها در فرودگاه شیراز و ترمینال نیز مستقر خواهند شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم تحقق نصب کارت شهروندی بر روی تاکسیهای شیراز گفت: اقدامات لازم برای اجرایی شدن این امر انجام و مطالعات گسترده ای انجام شده است.

مفتاحی ادامه داد: تنها مشکلی که در این بخش وجود دارد به موضوع سرمایه گذار مربوط می شود که این امر نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری شیراز پیرامون مزایای نصب دستگاه کارت شهروندی بر روی تاکسیها گفت: علاوه براینکه نظارتها قوی می شود، هر لحظه اطلاع داریم که این خودروها در چه مسیرهایی بوده و همچنین تاکسیهای غیرفعال شناسایی خواهد شد.

مفتاحی افزود: همچنین محاسبه هزینه ها بر اساس تاکسیمتر بوده و دیگر شاهد بگو مگوی شهروندان با رانندگان پیرامون کرایه ها نخواهیم بود.