به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای عصر امروز دوشنبه 5 اسفند با حضور آیت الله حائری شیرازی در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی انتشارات سروش برگزار شد.

حجت الاسلام محمدرضا زائری در این برنامه گفت: در سال 89 برنامه های لازم برای برگزاری همایش کتاب اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شد و میهمانان زیادی به این همایش دعوت شدند که تعدادی از آنها نیز از دیگر ادیان بودند طیف شرکت کنندگان در این همایش را می توانید با بررسی اسامی موجود در کتاب پیش رو بررسی کنید که از مفتی اعظم استرالیا تا مشاور سابق اتحادیه اروپا را شامل می شود من در آن زمان حاشیه هایی از این همایش را برای سایت اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نوشتم که امروز آنها را تکرار نمی کنم ولی در آن زمان بر سر اسم همایش چالش داشتیم و من موافق نبودم اسم رهبر انقلاب مستقیما در عنوان همایش بیاید چرا که معتقد بودم شاید حساسیت ایجاد شود. اما شیخ شفیق جراحدی گفت این عنوان دقیق تر است و وقتی که همایش برگزار شد برایم باورپذیر نبود که طیف متنوع و زیادی از مخاطبین لبنان و غیر لبنانی در آن شرکت کرده اند. رئیس جمهور لبنان در ساعات ابتدایی این همایش دست گلی همراه با یک پیام ارسال کرد و سخنرانی های روز برگزاری فضای متفاوتی را ایجاد کرد.

وی افزود: به این نکته اشاره کنم که وقتی در ایران به اعراب اشاره می شود ذهن ما به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود اما ما در غرب عربی کشورهایی داریم که بعد از حوادث اخیر منطقه و بیداری اسلامی خلا عمیقی در شناختمان از آنها به وجود آمده است.

زائری گفت: بسیاری از اندیشمندان مسیحی عرب علاقمندی شان را درباره تجربه حکومت دینی شان در ایران ابراز کردند. اما شناخت ما از آنها بسیار کم است موسسه معارف الحکمه لبنان در صدد برگزاری همایش دیگری با نام مردم سالاری دینی است که مقدماتش در حال آماده سازی است.

آیت الله حائری در این مراسم گفت: یک بار یکی از دوستان می خواست سالروز تولد رهبر انقلاب را جشن بگیرد این ماجرا به گوش ایشان رسید و به شدت مخالفت کردند. چون هر فردی اخلاق، برنامه و اندیشه سیاسی خاص به خود دارد و این کار با خط قرمزهایی که اندیشه سیاسی رهبری داشتند در تضاد بود. یک بار هم در شیراز روحانیون در مسجد وکیل جلسه ای با حضور رهبر معظم انقلاب داشتند قرار بود من که میزبان ایشان بودم قبل از ایشان صحبت کنم و وقتی سخنرانیم تمام شد نوبت ایشان بشود روش معمول رهبر انقلاب این است که مطالب صحبتشان را از قبل آماده می کنند اما در آن نشست به خاطر محبتی که داشتند صحبتهای من را پی گرفتند و اندیشه سیاسی خود را در آن صحبتها بروز دادند.

وی افزود: بحثی که در آن برنامه داشتیم درباره امنیت بود امنیت دو رکن دارد یعنی دو انسانی که نسبت به هم خاطر جمع دارند و از یکدیگر در امان هستند به دلیل جمع شدن دو رکن است که اعتماد متقابل و امنیت دارند. جهان تشنه امنیت است با امنیت است که اقتصاد معنا می یابد. چون که با امنیت، سلامت، رکن و حیات معنا می یابد. بنابر این اگر بخواهم جایگاه امنیت را در حیات انسانی نسبت به اقتصاد، سیاست، رشد و تکامل بیان کنم باید بگویم این مجموعه با یک عدد جبری قابل مقایسه است، عدد در حساب ساده رقم مطلق است اما عدد جبری را می تواند به علاوه و منها کرد قدرت عدد است، اقتصاد، رشد، دانش و تکنولوژی هم عدد هستند اما امنیت علامت است اگر علامت امنیت منفی باشد تمام ترقیات تنزل پیدا می کند، همه اقتدارها به معنی ضعف می شود همه سلامتها بیماری می شود و همه ثروتها هم نیز تبدیل به فرد می شود.

آیت الله حائری شیرازی ادامه داد: بیانیه اول آنچه ما در انتظارش هستیم امنیت است، ادیان آمده اند تا امنیت ایجاد کنند آن عدل و قسط که قرآن به آن اشاره می کند مقدمه امنیت است اگر دنیا بهشت نشود آخرت وعده ای بیش نیست. حافظ درست می گوید: "زسیب های بهشتی چه طرف برگیرد/ هر آن که سیب ز نخدان شاهدی نگزید" ادیان برای نجات انسان از دو جهنم و رسیدنش به دو بهشت آمده اند همانطور که در قرآن نیز داریم "ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه" آن کس که امروز را بهشت نکند آخرت را چه می کند تا دنیا بهشت نشود بهشت آخرت از آن متولد نخواهد شد. قرآن می فرماید: "إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالكافِرينَ" یعنی کافران الان هم در جهنم هستند. و وقتی به کافران اشاره می کنم ذهنتان به سمت مسیحیان و یهودیان نرود چون قرآن می گوید: منظور از کافرین عده زیادی از مسلمانان یعنی مومنینی است که در عین ایمانشان مشرکند . امام صادق حدیثی دارد که می گوید: "فردی که می گوید اگر فلانی نبود ما شکست خورده بودیم مشرک است" حالا ببینید در مورد 22 بهمن چه کسی این حرف را نزد. این حرف متداول ماست. بنابر این جهنم اخلاقی ما ریشه در ضعف توحیدی ما دارد توصیه ای که معصوم در این زمینه می کند این است بگویید اگر خدا به واسطه وجود فلانی بر ما منت نگذاشته بود شکست خورده بودیم. اینجا اندیشه سیاسی رهبری طلوع می کند.

این استاد اخلاق ادامه داد: در سال 68 وقتی در مدرسه حقانی کار می کردم می خواستم به امام خمینی(ره) نامه ای بنویسم و استعفا بدهم تا به کارهای فرهنگی برسم به ذهنم رسید تا نامه را به رئیس جمهور وقت بدهم تا کار صورت جدی تری به خود بگیرد نامه را به ایشان دادم اما نگفتم محتوای نام چیست و ایشان هم از باب رفقات نامه را به دفتر برد بعد از آن از ایشان پرسیدم اگر دوره ریاست جمهوری شما تمام شود به چه کاری مشغول می شوید و ایشان در پاسخ گفتند: اگر امام نهیم نکند به حوزه می روم و آخوندی می کنم اما اگر امام بگوید به بخش عقیدتی سیاسی یکی از ژاندرمریهای سیستان و بلوچستان بروم تعلل نخواهم کرد این است که رهبری یک فرد موحد می شود.

آیت الله حائری شیرازی گفت: در دوره غیبت کبری فقیه جامع الشرایط نافذ الحکم است بنابر این وقتی ماموریت و حکمی می دهد باید این حکم اجرا شود اینکه رهبری راضی می شود بعد از ریاست جمهوری کاری را بکند که رهبری می گوید سبب اخلاص اوست اگر بپرسید دلیل اینکه رهبری ریاست جمهوری را برای خدمت به مردم می خواست چیست می گویم برای اینکه در انجام وظیفه اش تردید نکرد

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی فرد موحد باشد و مشرک نباشد می توان گفت دنیایش بهشت است وقتی می خواهند به جای امام خمینی(ره) کسی را منصوب کنند چکار می کنند و چگونه گزینش می کنند؟ این مسئولیت مانند دلو، و احساس مسئولیت مانند بند دلو است که باید آن را بکشد و پاره نشود. اگر مسئولیت به شاخه های درخت تشبیه کنیم این درخت ریشه عمیقی می خواهد تا بتواند شاخه ها را نگه دارد و در مقابل طوفانها بایستد این اندیشه رهبری را می بینید که طی این سالها در مقابل چه طوفانهایی ایستاده است.

حائری شیرازی گفت: دانش باید خود بازداری داشته باشد در غیر این صورت امنیت نداشته و خطرناک می شود. همین که دو بمب اتمی در هیرشیما و ناکازاکی منفجر شد شوروی اصطلاحا سر خود را تراشید و چین نیز آینده خود را دید و هر طوری که بود سلاح هسته ای درست کردند و تعادل وحشت را در دنیا به وجود آورده اند بشر امروز تعادل وحشت دارد نه تمدن و تمدن اسمی بیش نیست خدا آسید نورالدین را بیامرزد که گفت"تمدن بدون تدین توحش است" من نیز می گویم کسی که بتواند غیر از این ثابت کند از من جایزه می گیرد.

این استاد حوزه گفت: بشر امروز به محض اینکه دین را از حکومت بیرون کشید در جهنم دنیا را به روی خود باز کرد شرق و غرب عالم دو بازوی جهان هستند اما به روی شقیقه یکدیگر اسلحه گرفتند جهنم همین است بنابر این بشر امروز در جهنم زندگی می کند. اما اندیشه سیاسی رهبری این نیست و ایشان مساله معنویت را به عنوان رکن تمدن می دانند اگر معنویت از زندگی برداریم وارد توحش می شویم و من خطاب به غربیها می گویم که به کجا رسیده اید که این چنین پز می دهید.

آیت الله حائری شیرازی در پایان سخنانش گفت: کفر آخرین روزهای خود را می گذارند و روز روشن در پشت این شب تاریک پنهان نمی شود. ما نیز داریم آثار این روز روشن را می بینیم. بدانید که قرار است از دل همین امکانات و اینترنت بهترین پاکان بیرون بیایند پس چرا از اینترنت می ترسید و تزلزل دارید.

مهدی فضائلی مدیرعامل انتشارات سروش نیز پیش از سخنان آیت الله حائری گفت: کتاب اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای تقریبا به صورت اتفاقی به دست ما رسید. یعنی زمانی که موسسه معارف الحکمه در لبنان همایش اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای را برگزار کرده بود و با توجه به سخنان سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره مظلومیت رهبر انقلاب من نیز سرمقاله ای با عنوان دلایل یک مظلومیت نوشتم اما از این موضوع که مقالات این همایش در قالب یک کتاب چاپ شده است بی اطلاع بودم پسر آقای مرندی یکی از شرکت کنندگان در این مراسم بوده و مقاله ای هم داشته است ایشان دوست پسر من است و به واسطه پسرم بود که از وجود کتاب با اطلاع شدم.

وی افزود: می خواهم بگویم که گاهی یک پیشنهاد و سوال معمولی می تواند مبدا یک اطلاع رسانی مهم باشد در طول تاریخ نیز به نمونه های زیادی برخورد کردیم که مثلا سوال فردی از پیامبر باعث باز شدن بابی از معرفت شد.