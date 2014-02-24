به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: این کلاس ها با موافقت و مجوز وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های رزمی و انجمن رزمی سامبو ایران و با همکاری هیأت ورزش های رزمی گلستان و شهرستان گنبد طی روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 اسفند برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس ثبت نام صورت گرفته از رزمی کاران، حدود 100 نفر از رزمی کاران این رشته از شهرهای گرگان، گنبد، مینودشت، کلاله، آزادشهر، آق قلا و بخش بهاران، قره بولاغ و از استان های مازندران، کرمان، خوزستان و کردستان در این کلاسها شرکت می کنند.

ضیائی با بیان اینکه ورزش رزمی سامبو و کامبت اخیرا به عضویت شورای المپیک آسیا درآمده است، اضافه کرد: این کلاس ها با نظارت ناظر فدراسیون رزمی و با تدریس استاد اُسکوئی قهرمان آسیا و سرمربی تیم ملی سامبو و استاد محمدپور قهرمان آسیا و جهان کامبت برگزار می شود.

نیک نژاد سرپرست جدید هیأت پینگ پنگ گلستان شد

مراسم معارفه سرپرست جدید هیأت پینگ پنگ استان گلستان در گرگان برگزار شد و علی اکبر نیک نژاد مسوولیت این ورزش پرافتخار در استان را به طور موقت بر عهده گرفت.

در مراسم معارفه سرپرست جدید این هیأت از زحمات حسینعلی خواجه مظفری رئیس سابق تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در این جلسه، از هیأت پینگ پنگ به عنوان یکی از هیأت های فعال استان نام برد و از اهالی این رشته خواست تا در راستای پیشبرد اهداف این ورزش با سرپرست جدید همکاری، همدلی و تعامل داشته باشند.

قربانعلی پاشا از سرپرست هیأت نیز خواست تا با برگزاری مسابقات بیشتر، ارتقای داوران و مربیان و فعال کردن کمیته استعدادیابی بیش از پیش موجبات رشد این ورزش را فراهم نمایند.