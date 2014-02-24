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۵ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۳۳

نفرات برگزيده رشته‌هاي مختلف سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم مشخص شدند

نفرات برگزيده رشته‌هاي مختلف سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم مشخص شدند

شيراز – خبرگزاري مهر: نفرات برگزيده بخش هاي ترتيل، حفظ 20 جزء و قرائت سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در مرحله پاياني بخش آقايان سي و ششمين دوره مسابقات قرآن كريم در رشته قرائت جعفر فردي از تهران، حامد وليزاده از آذربايجان شرقي، حميدرضا عباسي از خراسان رضوي، مهدي غلام نژاد از تهران و مهدي ساعد از همدان رتبه هاي اول تا پنجم را به دست آوردند.

نفرات برگزيده بخش ترتيل سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم نيز شامل جواد سليماني از خراسان رضوي، مهدي فروغي از قم، محمدجواد جاوري از تهران، احسان محمدي از خراسان رضوي و بهنام رحماني از اردبيل رتبه هاي اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

نفرات برگزيده رشته حفظ 20 جزء سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قران كريم نيز شامل مجتبي فردفاني از خراسان رضوي، حامد مهدي‌زاده از قم، محمد علي شريعتي از اصفهان، محم رضا احمدي از قم و رسول آزمايش آذربايجان شرقي رتبه هاي برتر اين رشته شدند.

مسابقات در رشته حفظ كل آقايان در حال برگزاري است.

کد مطلب 2243450

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