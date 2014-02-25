جمال کمیلی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:یکی از شاخص های مهم در وزارت نیرو موضوع پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی های اعمال شده به شبکه برق ، به صورت های خواسته جهت تعمیرات و ناخواسته در اثر اتصالی است که منتج به خاموشی مشترکین محترم و عدم امکان فروش و توزیع انرژی برق می شود.

وی افزود:براساس رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت برق استان ،مدیریت توزیع برق علی آبادکتول در زمینه انرژی توزیع شده در استان رتبه اول را کسب کرده است.

کمیلی فر یادآورشد: از آنجاییکه سیاست کلان شرکت توزیع نیروی برق گلستان بکارگیری سامانه جی آی اس جهت ارائه خدمات بهتر و تحلیل های کارشناسی بعنوان یک تکلیف و وظیفه جدی است این مریریت کمتر از 6 ماه این سامانه را راه اندازی کرده است.

وی گفت: در بخش gis این مدیریت هم مقام اول راکسب کرده است.

کمیلی فر خاطرنشان کرد: این سامانه یکی از عوامل بسیار اثر گذار در ارائه خدمات بهینه به مشترکین و ایجاد زیر ساخت لازم از لحاظ استفاده از سامانه های نرم افزاری و کاربردی کردن انها درمحیط می باشد.

رییس اداره برق علی آبادکتول گفت:در بخش وصول مطالبات نیز که یکی از شاخص های مهم خدمات است شهرستان درسال 91 رتبه دوم استان را از آن خود کرده است.

گفتنی است شهابی مدیرعامل برق گلستان با ارسال تقدیرنامه از این مدیر پرتلاش و مجموعه مدیریت توزیع برق در علی آبادکتول تقدیر کرده است.



دو واحد مسکونی غیر مجاز در علی آبادکتول تخریب شد

مدیر جهادکشاورزی علی آبادکتول گفت: این واحدهای ساخته شده در اراضی کشاورزی روستای کوچک استاجیق است که درمرحله اجرای حکم قبلی قول داده بود تا خودش اقدام قانونی کند اما اینکار را نکرده است.

حسین حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس حکم دادستانی محترم این حکم با نماینده دادگستری و سایر دستگاه های ذیربط به اجرا درآمده است، درسالهای اخیر علیرغم اخطار اما تجاوزات زیادی به اراضی کشاورزی شده است.

وی تاکیدکرد: افرادی که قصدساخت و ساز دارند حتما از نهادهای متولی استعلام کنند، امسال تاکنون نزدیک به 20 واحدمسکونی غیر مجاز تخریب شده اند که این اقدامات ادامه دارد.