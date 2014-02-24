به گزارش خبرنگار مهر، فرید صالحی شامگاه دوشنبه در همایش روز مهندس اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد از انرژی مصرفی اختصاص به بخش ساختمان داشته و حجم قابل توجهی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه انرژی در ساختمان یکی از عوامل مهم توسعه است، اضافه کرد: صرفه جویی در بخش انرژی علاوه بر کاهش هزینه ها می تواند مقدمه ای برای درآمد زایی نیز باشد.

صالحی تاکید کرد: همچنین این مهم می تواند اشتغال زایی و بازگشت سرمایه هزینه شده برای ساخت و ساز را نیز به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسئولیت های شاخصی به نظام مهندسی ساختمان، صنعت، کشاورزی و بسیج کشاورزی واگذار شده است، ادامه داد: واگذاری بخشی از مسئولیتها و ارتقا تصدی گری نظام مهندسی علاوه بر توسعه عملکرد بخش خصوصی بیانگر اهمیت این حوزه است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تصدی گری گاز، ثبت اسناد و آب و فاضلاب را بخشی از واگذاری ها عنوان کرد و افزود: طرحی مبنی بر واگذاری بخشی از وظایف وزرات نفت نیز در دست بررسی است.

به گفته صالحی حیطه اختیارات نظام مهندسی ساختمان در سال های اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است.

وی با یادآوری آغاز به کار این نهاد خصوصی با 10 نفر عضو، اضافه کرد: در حال حاضر هفت هزار نفر مهندس در نظام مهندسی ساختمان اردبیل عضویت دارند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان فعالیت های این بخش را محدود به مرکز استان ندانست و تاکید کرد: نظام مهندسی ساختمان در تلاش است با ایجاد دفاتر شهرستانی در تمامی مناطق استان حضور فعال داشته باشد.

وی نظام مند کردن امور ساخت و ساز و نظارت فنی را مهمترین وظیفه این نهاد برشمرد.