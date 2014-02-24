به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس امروز با وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرد.

الزیانی در این گفتگو بر اهتمام کشورهای حاشیه خلیج فارس به ادامه گفتگوهای ایران با 1+5 درباره برنامه هسته ای و همکاری آن با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایبندی به تعهدات بین المللی تاکید کرد.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ادامه اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبت به عاری بودن منطقه از سلاح های کشتار جمعی و مصون بودن منطقه خلیج فارس و محیط زیست و منابع دریایی آن در برابر تشعشعات هسته ای اهتمام می ورزد.

وندی شرمن در این گفتگو شورای همکاری خلیج فارس را در جریان روند مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 قرار داد و الزیانی از این اقدام و تلاش غرب برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران قدردانی کرد.