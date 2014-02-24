به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوندی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: سازمان اصناف نظارت محسوس و نا محسوس خود از بازار را در دستور کاریی خود دارد و با متخلفان برخورد جدی خواهد.

وی، از وضعیت انبارها و سردخانه ها خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه کمبودی در بازاروجود ندارد.

رئس سازمان اصناف استان زنجان، با تاکید بر همکاری اصناف برای تنظیمو امنیت بازار، گفت: اصناف برای برقراری امنیت بازار و آرامش مردم با بازرسین خود به طور شبانه رورزی نظارت از بازار را در دستور کار دارد.

کاوندی، به برگزاری نمايشگاه بهاره از 16 تا 23 اسفندماه در محل نمايشگاه بين‌المللی كاسپين زنجان اشاره کرد و گفت: 180 غرفه در فضايی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع برگزارخواهد شد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه كالاهايی از قبيل كيف و كفش، آجيل و خشكبار، لوازم خانگی و كالاهای اساسی با 10 تا 27 درصد تخفيف ارایه خواهد شد.

رئیس اصناف استان زنجان یادآورشد: در راستای آرامش و امنیت بازار 69 واحد صنفی نيز در ايام عيد كالاهای خود را با تخفیف ارائه خواهند کرد.



