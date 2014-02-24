نائوکی هیاکوتا در حاشیه سفر به آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اینکه اکنون در جایی ایستاده‌ام که 60 سال پیش کشتی نیشومارو به اینجا آمد احساس شعف و شادی می‌کنم.

وی اظهار کرد: تصمیم دارم تا پس از بازگشت به ژاپن خاطرات سفرم به ایران و به خصوص آبادان را به رشته تحریر درآورم. در آن زمان کشتی نیشومارو با امید به آبادان سفر کرد و خوشبختانه با استقبال گرم و پرشور مردم نیز مواجه شد.

این نویسنده ژاپنی با بیان اینکه در ژاپن شهری به نام اوزاکا است که شبیه تهران شما است، یادآور شد: ایران کشوری بسیار تاریخی و کهن است و البته ژاپن نیز تاریخی کهن دارد اما نه به قدمت ایران. از این رو این دو کشور می توانند مناسبات فرهنگی بسیار خوبی با یکدیگر داشته باشند.

هیاکوتا گفت: هزار سال پیش از طریق جاده ابریشم اقلام فرهنگی مختلفی از طریق ایران به ژآپن آورده می شد که هنوز هم موجود است.

وی با اشاره به پیشرفت تکنولوژی و توسعه راه های ارتباطی افزود: در زمان حاضر می توان با بهره گیری از این امکانات در جهت ادامه و گسترش همکاریها تلاش کرد.

هیاکوتا اظهار کرد: اگر کودتای سال 52 رخ نمی داد به طور قطع مناسبات بین ایران و ژاپن محکم تر می شد اما حالا نیز زمینه برای توسعه همه جانبه فعالیتها میان دو کشور فراهم است.

وی با بیان اینکه ایران چهارمین ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارد، تصریح کرد: ایران از لحاظ فنی می تواند در بالاترین مرتبه از کلاس زندگی در سطح دنیا برسد.

به گفته این نویسنده ژاپنی، ایران با بهره گیری از ظرفیتهای موجود خود و با همکاری کشورهای دوست می تواند در بخشهای مختلف همچون اقتصادی، صنعتی، تجاری و غیره فعالیتهای موثر و گسترده ای را با یکدیگر داشته باشند.

هیاکوتا افزود: هر چند که ایران در زمان حاضر تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد اما مردم باید مقاومت کنند. کشورهای زیادی هستند که حاضرند دست به دست ایران دهند و مقابله کنند.

وی اظهار کرد: ایرانیان در قلبشان افتخار و شجاعت دارند، ایران کشوری بسیار دوست داشتنی و بزرگ با مردمانی متمدن، با فرهنگ و شجاع است.