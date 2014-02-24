به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در ادامه رقابت هاي پاياني سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در بخش مفاهيم تخصصي آقايان شش رتبه برتر كشور مشخص شدند.

در اين راستا "مسعود غفاري فيني" از استان اصفهان، "حسين محمودي" از استان اصفهان، "حسين سليماني" از استان قم، "مهدي رمضان نوده" از استان قم، "غلامحسين فاتحي" از استان چهارمحال و بختياري و "موسي اسهرروز" از استان كهگيلويه و بوير احمد به ترتيب رتبه هاي اول تا شش اين مسابقات را به خود اختصاص دادند.

همچنين بخش حفظ كل سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در قسمت اقايان همچنان ادامه دارد.