به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان ساری، اظهارداشت: در بحث گردشگری باید هم به فضای فیزیکی و هم به تجهیزات و امکانات برای مسافران توجه جدی شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت‌های گردشگری استفاده درستی نشده است، افزود: باید از نظر بهداشت و روان و برپایی تورهای گردشگری برون و درون شهری برای شهروندان و مسافران در شهرستان اقدام لازم شود.

باقری بیان کرد: برای راه اندازی تورهای گردشگری یکروزه و نیمروزه از تشکل های مردم نهاد استفاده شود.

بخشدار چهاردانگه ساری گفت: با توجه به وسعت بسیار و نگاه کلی به این منطقه محروم است اما خداوند نعمت های فراوانی ارزانی داشته است.

100 منطقه گردشگری در چهاردانگه ساری شناسایی شد

اسماعیل امینی کیاسری با بیان اینکه همه مسئولین در برابر وظایف اداری خود مسئول هستند، اظهارداشت: حدود 100 منطقه گردشگری در چهاردانگه شناسایی شده است.

وی یکی از مناطق گردشگری چهاردانگه را آب معدنی چشمه سورت نام برد و افزود: از این منطقه نه تنها گردشگران داخلی بلکه گردشگران خارجی هم بازدید می کنند که متاسفانه حداقل شرایط رفاهی، آب و موارد بهداشتی در این منطقه وجود ندارد و این بدلیل موازی کاری اداریست.

این مسئول مهمترین دغدغه منطقه چهاردانگه را زباله های قسمت بالادست عنوان کرد و گفت: علارغم فعالیت دهیاری ها برای پاکسازی حریم راهها، دوباره هر روز شاهد زباله در این منطقه و در مسیر اصلی هستیم.

امینی بیان کرد: چرا شهرداری و شورای شهر ساری نظارت کافی بر پیمانکاران معضل بزرگ زباله ندارند و با مشکل مواجه هستیم.

همچنین فرمانده انتظامی ساری با بیان اینکه در پارک ها بویژه پارک شهید زارع، سواحل دریا روشنایی کافی ندارد، گفت: این مسئله باید برای ورود مسافران با خانواده و اسکان در شب درست نیست و باید این مشکلات برطرف شود.

بازبینی در تجهیزات ایمنی مراکز تجاری

سرهنگ یارعلی نیازی افزود: یکی از مشکلات اساسی را مراکز تجاری و بانک هاست که باید به مسائل امنیتی توجه جدی داشته باشند.

وی بیان کرد: مراکز تجاری و بویژه بانک ها باید امکانات و تجهیزات را بازبینی کنند تا مشکلی در ایام تعطیلات نوروز پیش نیاید.

سرهنگ نیازی گفت: بانکهای استان و شهرستان باید از دوربین های پیشرفته در فضای داخلی و خارجی ساختمان برای اشرافیت کامل مجهز کنند.