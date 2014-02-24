به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند صفایی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خوزستان افزود: باید با بررسی و كار كارشناسي علت پائين بودن ظرفيت اين بنگاه ها مشخص شود زیرا امكاناتي وجود دارد كه با بررسی مشكلات اين بنگاه ها مي توانيم ظرفيت های پائین را افزایش دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: با توجه به روند سرمايه گذاري در استان و اشكالاتی كه در اين خصوص وجود دارد؛ بخش خصوصي خيلي جدي براي سرمايه گذاري در استان وارد نشده است. بخش دولتي هم با توجه به مشكلاتی كه وجود دارد در زمینه اقتصادی ورود نکرده است. بنابراین، لازم است در مجموعه ها و ظرفيت هاي موجود در استان كه ظرفيت هاي كمي هم نيست بازنگري كنيم.

وی بیان کرد: يك حركت و عزم جدي مي خواهد كه ظرفيت هاي خالي را در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي استان كه با مشكلاتی مواجه هستند شناسايي و تلاش کنیم با همياري و كمك همدیگر مشكلات شان برطرف شود زیرا ظرفيت هاي بسيار بالايي در اين مجموعه ها وجود دارد.

صفایی اظهار کرد: ما به لحاظ ارتباطاتی كه در حوزه روابط كار با بنگاه هاي اقتصادي داريم به عينه مي بينيم كه ظرفيت هاي خيلي خوبي در صنایع از سوله گرفته تا امكانات، ماشين آلات، مديريت و گروه هاي آموزش ديده وجود دارند؛ ولي خيلي از اين مجموعه ها با ظرفيت هاي 30 تا 40 درصد دارند كار مي كنند به همین دلیل لازم است اين موارد بررسي و مشكل هاي صنایع شناسايي شوند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خوزستان افزود: فكر مي كنم با يك عزم جدي در در استان مي توانيم اشتغال خيلي خوبي در اين مجموعه ها ايجاد كنيم. بنابراین، دستگاه هاي مسئول اين موارد را شناسايي و كار را پيگيري كنند.

وی در مورد واحدهايي كه از سيستم بانكي تسهيلات گرفته اند، گفت: در شهرك هاي صنعتي و ديگر مناطق اقتصادی واحدهایی تا مرحله نصب سوله پیش رفته اند و بسپس کارها را رها كرده اند. دستگاه هاي مرتبط با اين شركت ها از مديران این واحدها توضيح بخواهند زیرا منابع بانك ها در اختيار اينها است.

صفایی ادامه داد: دوم اين كه اين افراد تبديل به بدهكاران بانكي شده اند. مشكل این واحدها در استان باید حل شود چون ظرفيت خيلي خوبي هم براي ايجاد اشتغال در اين مجموعه ها وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر ضرورت همکاری بين بانك ها و اداره های صنعت، معدن و تعاون، كار و رفاه استان تاکید کرد و گفت: با شناسایی واحدهاي نيمه تمام و بررسی ناتوانی مدیران این واحدها در ادامه فعالیت، زمینه لازم برای دراختیار نهادن این واحدها به متقاضیان سرمایه گذاری در استان فراهم شود.

وی همچنین از تشكيل شرکت های تعاوني توسعه عمران روستايي در استان خبر داد و گفت: قانون تاسیس این شرکت ها در سال هاي گذشته تصويب شده ولي نه تنها در استان ما كه در ديگر استان ها هم خيلي به این شرکت ها پرداخته نشده است و امروزه با توجه به اقتصاد مقاومتي، لازم است براي مشاركت حداكثري مردم و كارآفرينان در فعاليت هاي اقتصادي، این شرکت های راه اندازی شوند. امیدواریم از طريق تعاوني هاي روستايي و توسعه شهري سرمايه هاي كوچك مردم تبديل به سرمايه هاي بزرگ شود و ما هم به طور حتم از این تعاونی ها پشتيباني خواهیم کرد.

