به گزارش خبرنگار مهر، علی پورنبوی عصر دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان با اشاره به برگزاری نمایشگاه های بهاره از 14 تا 25 اسفند در هشت شهرستان استان سمنان اظهار داشت: تامین 550 تن سیب و 800 تن پرتقال برای تعطیلات نوروز شهروندان انجام شده است.

وی تهیه پرتقال از اتحادیه باغداران شمال را یاد آور شد و اظهار داشت: 370 غرفه در نمایشگاه های هشت شهرستان استان سمنان پیش بینی شده است.

تعیین 160 مرکز شهری فروش میوه عید نوروز در استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به برنامه ریزی لازم برای تامین میوه عید نوروز شهروندان استان سمنان، افزود: قیمت میوه عید نوروز در استان 25 اسفند مشخص و توزیع آن از 27 اسفند آغاز می شود.

پورنبوی از تعیین 160 مرکز شهری فروش میوه عید نوروز در استان سمنان و معرفی آنها از 20 اسفند خبر داد و افزود: مراکز سیار توزیع میوه نوروز نیز با همکاری سازمان میادین میوه و تره بار پیش بینی شده است.

وی به برگزاری نمایشگاه های بهاره در شهرستانهای استان سمنان از 14 تا 25 اسفند خبر داد.

آغاز فعالیت کمیته های نمایشگاه های بهاره در استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به آغاز فعالیت کمیته های نمایشگاه ها در شهرستانها اشاره و اضافه کرد: عرضه مستقیم کالا، تامین کالاها از تولیدات داخلی، جلوگیری از فروش اجناس و کالاهای چینی و بنجل در دستور کار فروشگاه‌های بهاری در استان سمنان قرار دارد.

پورنبوی گفت: در نمایشگاه‏های بهاره استان سمنان نظارت کافی توسط بازرسان صورت می‌گیرد.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه نوروز نیز از 15 اسفند امسال آغاز و تا 15 فروردین سال 93 با حضور گروه های مختلف ادامه می یابد.

طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات برگزار می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: باتوجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید کالاهای اساسی و سفرهای نوروزی، طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز 93 دراستان سمنان برگزار می شود.

پورنبوی خاطر نشان کرد: در این طرح با نظارت بر عرضه پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی جات، میوه جات و مواد پروتئینی از مراکز اقامتی، تفریحی و دفاتر حمل و نقل درون و برون شهری نظارت می شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: بازرسان این اداره به صورت تمام وقت علاوه بر نظارت بر توزیع سبد کالا، نمایشگاه بهاره، انبار و سردخانه ها و واحدهای اقتصادی، بصورت ویژه بر توزیع اقلام نظارت خواهند کرد.