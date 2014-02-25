کشتارگاه های گیلان باید مسائل زیست محیطی را بیشتر رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برجی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از کشتارگاه صنعتی دام رشت افزود: این مجتمع بزرگ به جدیدترین روش های روز در ذبح دام، کنترل و هدایت پساب و فاضلاب به سیستم تصفیه مرکزی مجهز است.

وی با بیان اینکه در کشتارگاه صنعتی دام رشت خون و ضایعات لاشه ها به صورت اتوماتیک وارد سیستم تبدیل ضایعات می شوند، اظهار داشت: بر این اساس ضایعات لاشه ها در مجاورت بخار پس از هشت ساعت پخت تبدیل به پودر خون می شود و برای مصرف پرورش مرغ، ماهی و دامداری ها به فروش می رسد.

مدیر کل محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه فاضلاب حاصل از کشتار نیز پس از پالایش در کشاورزی مصرف می شود، ادامه داد: در کشتار دام چیزی به عنوان زباله به صورت عام وجود ندارد و همه اجزای به جامانده از لاشه ها قابل تبدیل و فروش هستند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه امروزه بازیافت و تبدیل ضایعات یک فرآیند پرسود برای تولید کنندگان است که می تواند به اقتصاد و تولید کشور کمک کند، گفت: تمامی تولید کنندگان باید به سمتی هدایت شوند که بجای ایجاد زباله و آسیب به طبیعت و محیط زیست، سیستم های جدید بازیافت و تبدیل مواد را جایگزین آن کنند تا به عنوان صنعت سبز معرفی شوند.

برجی با تاکید براینکه قوانین زیست محیطی باید به طور کامل از سوی کارخانه سیمان لوشان اجرا شود، افزود: هم اکنون 20 مورد زیست محیطی طرح مدیریت جامع زیست محیطی در این کارخانه تدوین شده و با اقدامات انجام شده این کارخانه در آینده ای نزدیک به عنوان واحد سبز معرفی می شود.