به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی شاهچراغی عصر دوشنبه در مراسم معارفه فرمانده سپاه محمودآباد افزود: بنا به دستور مقام معظم رهبری باید جایگاه مسئولیت را به جوانترها بسپاریم تا با بهره مندی از توانمندیها و خلاقیت این قشر عظیم شاهد تحول و خلاقیت در اجرای ماموریت های سپاه باشیم و اين مراسم كه امروز شاهد آن هستيم در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري است.

فرمانده سپاه مازندران از ایجاد تغییرات در سپاه ناحیه شهرستان‌های نور، چالوس، سوادکوه نیز خبر داد.

وی اعتقاد و ايمان و عمل صالح را عنصر ايستادگی و مقاومت مردم ايران اسلامی در صحنه های حساس و اثر گذار از جمله 9 دی ، 22 بهمن و روز قدس برشمرد و گفت: مردم با بصيرت و شهید پرور ايران اسلامي وفادار به آرمان شهدا و امام راحل خواهند بود و این وفاداری موجب وحشت و حراس دشمنان شده است.

سردار شاهچراغی با اشاره به تلاش های دشمنان قسم خورده این نظام گفت: آمریکاییها بعد از جنگ سرد تلاش کردند تا در تمام نقاط جهان فرهنگ و ارزشهای خود را بر همه تحمیل نمایند و نگاهها به انسانیت و دین و زندگی نگاه غربی باشد.

وی خاطر نشان کرد: تمام تلاش غرب بالاخص آمریکا تشدید حمایت و تقویت عنصر وابستگی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است که این خیال خام را باید با وجود جوانان بسیجی، توانمند و با ایمان با خود به گور ببرند.

در ادامه حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه شهرستان محمودآباد نیز گفت: وصعیت سپاه به اندازه ایران و دایره اندیشه های بسیج و سپاه به اندازه تمام جهان ختم مي‌شود.

وی مهمترین ماموریت و دستاورد سپاه در نظام جمهوری اسلامی ایران را نیرو سازی عنوان و خاطر نشان کرد: این رسالت برگرفته از انبیاء و پیامبر خاتم (ص) جهت نشر و گسترش معارف و آموزه های دینی و حفاظت از دین مبین اسلام بوده است.

امام جمعه شهرستان محمودآباد پیوند نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب را مهم و از ماموریت های ارزشمند سپاه برشمرد و خاطرنشان کرد: ترویج فکر و باور و اعتقادات سپاه دشمن را به ترس انداخته است.

سرهنگ سيد قاسم حسين پور فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان محمودآباد طی سخنانی در اين مراسم گفت : خدمت در سنگر بسيج دفاع از ارزشهای والای انقلاب و آرمانهای نظام و شهداست و از بهترين خدمت هاست و برخود می بالم که در لباس بسيج به عنوان سرباز نظام توانستم بيش از سی سال خدمت نمايم.

وی گفت: مهمترين رسالت ما در بسيج تربيت صالحين و سرباز برای ولايت فقيه است و به نوبه خودم از حسن تعامل کليه مديران ادارات و دستگاهها و پاِيگاههای مقاومت شهرستان در اجراي برنامه هاي سپاه شهرستان کمال تقدير و تشکر را دارم.

در ادامه این مراسم با اهداء لوح تقدیر از سوی سردار فرماندهی استان و مشایخی فرماندار محمودآباد و جمعی از مدیران شهرستان محمودآباد ازحمات سرهنگ پاسدار حسین پور در طي دوران فرماندهي سپاه محمودآباد قدردانی و سرهنگ سید تقی کیا به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه محمودآباد معارفه شد.





