به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولان کشور با حضور چهار تیم از روز شنبه هفته جاری در شهر بوشهر آغاز شد و با قهرمانی تیم فوتبال بوشهر به پایان رسید.

چهار تیم بوشهر، زنجان، لرستان و گیلان در مسابقات حضور داشتند که در مسابقات روز پایانی تیم بوشهر با هفت گل گیلان را مغلوب ساخت و مسابقه دو تیم زنجان و لرستان نیز گلی را در پی نداشت.

در این مسابقات که به صورت رفت و برگشت برگزار شد، تیم بوشهر از مجموع شش مسابقه خود شش برد و یک باخت را داشت که با کسب 15 امتیاز موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.

همچنین تیم لرستان نیز با کسب 10 امتیاز دوم شد و تیم زنجان نیز با هفت امتیاز به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

برگزاری مسابقات به صورت لیگ رفت و برگشت

سرمربی تیم فوتبال فوتبال هفت نفره و رئیس انجمن فوتبال هفت نفره جانبازان و معلولان در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقات را به علت بدهی‌ها و مشکلات مالی هیئت‌های استانی نمی‌خواستیم برگزار کنیم ولی به درخواست تیم‌ها این مسابقات با حضور چهار تیم برگزار شد.

امین ‌الله‌مانی با اشاره به برگزاری دور رفت این مسابقات در استان لرستان، خاطرنشان ساخت: در دور برگشت نیز در بوشهر شاهد میزبانی خوبی از این مسابقات بودیم و مسابقات با نظم خاصی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات طی شش سال اخیر به صورت متمرکز برگزار شده است، افزود: امسال آخرین سالی است که به این صورت برگزار شده است و از سال اینده به صورت لیگ رفت و برگشت برگزار می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال فوتبال هفت نفره افزود: برای اینکه تیم ملی خوب و قدرتمندی داشته باشیم باید شاهد برگزاری مسابقات لیگ منظم باشیم.