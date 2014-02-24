به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله زارع شامگاه دوشنبه در جلسه نظارت و ساماندهي بر شهركهاي و ويلاهاي ساحلي شهرستان محمودآباد با اشاره به اهميت ساماندهي ويلاهاي استيجاري و شهركهاي اجاره اي گفت: در آستانه فرا رسيدن سال نو و با توجه به موقعيت جغرافيايي محمودآباد در مسير پايتخت به شمال كشور ساماندهی ویلاهای استیجاری ضروری است.

وی اظهار داشت: بمنظور پيشگيري از ناهنجاريهاي اخلاقي، افزايش نظارت دستگاههاي امنيتي، همچنين كاهش معضلات و آسيب هاي اجتماعي ويلاهاي استيجاري خصوصي در شهرستان محمودآباد شناسایی و ساماندهی شدند.

معاون فرمانداري شهرستان محمودآباد گفت: با توجه به فعاليت تابلو بدستان در شهرهاي محمودآباد و سرخرود بمنظور اسكان مسافران كه چهره خوبي در شهر نداشت تابستان امسال به همت اداره ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري و فرماندهي انتظامي شهرستان شركت تعاوني خدماتي با هدف ساماندهي تابلو بدستان در شهرستان محمودآباد راه اندازي و تاسيس شد.

وي گفت: براي 100 نفر از تابلو بدستان تشكيل پرونده شد و پس از طي سه استعلام تائيد صلاحيت ، دادستاني و معاينه سلامت براي 35 نفر كارت شناسايي صادر و كاور متحدالشكل اهدا شد كه در اين حوزه شهرستان محمودآباد در استان پيشتاز است.

زارع در اين جلسه خاطر نشان کرد : شهرستان محمودآباد پيشاني استان مازندران است و بايد اطمينان خاطر در اسكان مسافران بمنظور تقويت اقامت مسافران و اقتصاد شهرستان مد نظر فعالان صنعت گردشگري مورد توجه باشد تا به وضعيت مطلوب دستيابيم.