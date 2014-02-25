به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره تجلیل از واحدهای فنی و مهندسی استان در محل سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی شب گذشته برگزار شد.

در این جشنواره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سرانه صادرات بخش صنعت و معدن در خراسان رضوی در سال جاری 500 میلیون دلار تعیین شده که ما سعی کردیم برای رسیدن به شاخص 30 درصد به بالا به سمت صادرات خدمات فنی‌مهندسی حرکت کنیم.

برای حفظ جایگاه باید سهم صادرات با تکنولوژی را بالا ببریم

راضیه علیرضایی افزود: اگر بخواهیم فقط روی یک محصول مانند سیمان سرمایه گذاری کنیم، سهم صادرات استان افزایش نمی یابد و باید کاری کنیم که رقابت‌پذیری در محصولات مختلف استان افزایش و فرآورده هایی که برای ساخت ساختمان ها و تاسیسات در خارج از کشور احیا کنیم.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم جایگاه خود را حفظ کنیم راهی جز این نداریم که سهم صادرات با تکنولوژی را بالا ببریم، ادامه داد: برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال در خراسان رضوی نیاز به رشدی هشت درصدی در اقتصاد استان داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ابراز کرد: در آمایش استان نیز روی افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی توافق شده و ما برای رسیدن به این رشد راهی جز افزایش صادرات نداریم که جایگاه ویژه‌ای داشته و از مواضع خیلی خاص است.

علیرضایی عنوان کرد: صادرات در بخش صنعت ماشین ‌سازی از اولویت‌های استان است که خدمات فنی‌مهندسی باز هم در آن جایگاه خاصی دارد و مهندسان باید تمام آموزش‌های لازم را در ارتباط با صنعت مربوطه خود ببینند.

توسعه خدمات فنی مهندسی باعث رشد کشور می‌شود

رئیس انجمن خدمات فنی ‌مهندسی خراسان رضوی هم در این جشنواره ابراز کرد: امروز خدمات فنی‌ مهندسی در جهان جایگاه ویژه‌ای دارد و توسعه آن باعث رشد کشور می‌شود.

محسن خندان‌ دل ادامه داد: آمارهای تجارت جهانی نشان می‌دهند که صادرات خدمات فنی‌ مهندسی در جهان رشد داشته و کشور ها برای رشد اقتصادی بر روی آن تمرکز کرده اند چرا که هم ارز آور است و هم توسعه سیاسی و اقتصادی و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه صادرات خدمات فنی ‌مهندسی عامل قوت فرهنگی در کشور است، اظهار کرد: این صادرات جایگاه ویژه ای داشته و فرصت ممتازی است تا راه توسعه هموار تر شود.

رخوت در صنایع مادر علی رغم پتانسیل بالا در کشور

خندان‌ دل اظهار کرد: امروز کشورها یی مثل ایران علی رغم پتانسیل بالا و مهارت‌های بسیار از رخوت در صنایع مادر رنج می‌برند که نشان می دهد نیاز به توجه خاصی در توسعه اقتصادی دارد.

رئیس انجمن خدمات فنی‌ مهندسی خراسان رضوی با بیان اینکه امروز بیش از 67 درصد تولید ناخالص جهان در بخش خدمات است ادامه داد: عرضه توان فنی ‌مهندسی در صنایع گوناگون به عنوان یکی از اصلی ‌ترین موارد توسعه‌ کشورها مطرح شده است.

وی عنوان کرد: خدمات فنی و مهندسی یکی از ابزار های نیل به اهداف به شمار می آید که ارائه خدمات به جامعه را فراهم و خلق ارزش های رقابتی را در کشور فراهم می کند.

خندان دل تاکید کرد: در عصری که دانش در استخدام توسعه است اگر می‌خواهیم برای پیشرفت کشور قدم های ویژه برداریم باید نگاه خاصی هم به خدمات فنی‌ مهندسی داشته باشیم.

پیشکسوت جامعه مهندسی جواد شهرستانی هم در این جشنواره گفت: ارزش هر کس در جامعه کنونی به میزان ارزشی است که برای مملکت دارد.

وی بر استفاده از استعداد های جوانان برای پویایی اقتصاد کشور تاکید کرده و گفت: ارزش این کشور به مغز های پویا و جوان آن است و هر چه برای بالا بردن علم در راه توسعه بیشتر قدم بردارید کشور پیشرفت بیشتری می کند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی هم در این جشنواره ابراز کرد: افزایش صادرات در کشور که نیازمند سرمایه ‌گذاری بیشتر است و باعث کاهش تورم و افزایش اشتغال‌ زایی می‌شود.

جایگاه ویژه‌ خدمات فنی‌مهندسی در صادرات

رضا جمشیدی عنوان کرد: در سند چشم‌انداز توسعه، افزایش صادرات غیر نفتی ارائه شده و عمده تاکید آن صادرات دانش است که خدمات فنی‌مهندسی جایگاه ویژه‌ای دارد و ارزش افزوده در آن بالاتر از سایر بخش‌ها است.

وی با بیان اینکه سهم خدمات در تولید ناخالص جهان 65 درصد بوده ادامه داد: این رقم در کشور ما نیز بالای 55 درصد است البته متاسفانه اعتبارات عمرانی در استان بسیار کم است و در سال جاری تاکنون تنها 23 درصد از این اعتبارات به خراسان رضوی تعلق گرفته است.

جمشیدی با اشاره به کاهش صادرات غیر نفتی در کشور و استان عنوان کرد: در 10 ماه سال جاری صادرات غیر نفتی خراسان رضوی یک‌ هزار و 831 میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی 15 درصد و از لحاظ ارزشی نیز 16 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این در حالی است که برنامه صادرات غیر نفتی استان در سال جاری 2.5 تا 3 میلیارد دلار بوده است.

وی ابراز کرد: صادرات خدمات فنی‌ مهندس در کشور طی 12 سال گذشته، 22.2 میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این صادرات در جهان کمتر از 0.5 درصد بوده است.

جمشیدی افزود: بازار های هدف خوبی در اطراف ما وجود دارد که امکان صادر کردن خدمات فنی و مهندسی در آنها وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد، از جمله افغانستان، تاجیکستان و عراق که امکان صدور خدمات فنی و مهندسی در آنها بیشتر است.

در پایان این جشنواره از تمبر یاد بود جشنواره رونمایی و از واحد های فنی و مهندسی نمونه استان با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.