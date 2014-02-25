سومين جشنواره فيلم كوتاه بسيج به كار خود پايان داد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس بسيج هنرمندان استان يزد، دوشنبه شب در مراسم اختتاميه سومين جشنواره فيلم كوتاه بسيج استان يزد اظهار داشت: سومين جشنواره فيلم كوتاه بسيج به صورت دو سالانه برگزار شد و سال گذشته با عنوان سكانس بيداري، فعاليت كرد.

علي‌محمد پارساييان با اشاره به پيشينه برگزاري اين جشنواره در استان يزد بيان كرد: با اينكه اين جشنواره در استان يزد نوپا است اما آثار خوبي به دبيرخانه جشنواره رسيد كه قابل تحسين است.

وي خاطرنشان كرد: در مجموع 67 اثر به دبيرخانه جشنواره فيلم كوتاه بسيج رسيد و بيشتر هنرمندان استان در اين جشنواره شركت كردند.

مرحله كشوري جشنواره فيلم كوتاه بسيج 19 فروردين برگزار مي‌شود

رئيس بسيج هنرمندان استان يزد بيان كرد: اين جشنواره در مرحله نخست به صورت استاني توسط بسيج هنرمندان برگزار شده و در 19 فروردين ماه سال آينده مرحله كشوري آن به ياد شهيد آويني در برج ميلاد برگزار مي شود.

وي با اشاره به موضوع و محورهاي اين جشنواره خاطرنشان كرد: جشنواره در چهار موضوع دفاع مقدس، آرمان‌هاي اسلامي، اصل اخلاق و سبك زندگي برگزار شد.

پارساييان با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري بر روي تغيير سبك هاي زندگي تاكيد دارند، عنوان كرد: تلاش شد تا در اين جشنواره بيشتر به اين موضوع پرداخته شود تا به سمت خواسته ها و منويات رهبري گام برداريم.

وي آثار ارائه شده در موضوع دفاع مقدس و اجتماعي را خوب ارزيابي كرد و بيان كرد: دو داور از يزد و تهران، آثار را به مدت دو روز داوري كردند.

مديركل سابق ارشاد استان يزد نيز در اين مراسم با ابراز خرسندي از برگزاري چنين جشنواره هايي در استان يزد اظهار داشت: به طور قطع نگاه فيلمسازان ما به سوژه ها به ويژه سوژه هايي نظير دفاع مقدس كه وسعت بسيار زيادي دارد، ويژه است.

بهرام عبدالحسيني عنوان كرد: به جاست تا از سازنده فيلم شيار 143 كه ديد جديدي به مقوله دفاع مقدس و مادران شهدا ايجاد كرد، در اين مراسم قدرداني شود.

وي تاكيد كرد: از اين دست از سوژه ها بسيار زياد است و لازم است به اين مقوله ها بيشتر پرداخته شود زيرا هرچه در اين زمينه كار شود، باز هم كم است و جاي كار دارد.

هنرمندان حتما يك اثر درباره دفاع مقدس داشته باشند

عبدالحسيني به هنرمندان و فيلمسازان توصيه كرد: تلاش كنند تا در كارنامه هنري خود حتما يك اثر از دفاع مقدس داشته باشند تا شايد بخشي از دين خود را به كساني كه براي حفظ كشور جنگيدند را ادا كنند.

در اين جشنواره بر اساس نظر هيئت داوران برگزيدگان جشنواره در بخش‌ هاي مختلف مورد تجليل قرار گرفتند.

هيئت داوران در زمينه انيميشن و نماهنگ هيچ اثري را به عنوان اثر برگزيده در اين جشنواره به دليل پايين بودن محتوا انتخاب نكرد.

در بخش مستند، احمد صراف يزد، در بخش تدوين محمدي اسداللهي، در بخش عناصر آييني و ديني سعيد سلمان روغني تجليل شدند. همچنين از سيد مجتبي حسيني به خاطر مستند مردي از گوشه خيابان تجليل شد.

در بخش داستاني نيز اميرحسين برزگر براي فيلم خدايي براي همه مورد تجليل قرار گرفت.

جايزه تصويربرداري اين جشنواره نيز به روزبه رايكا به خاطر تصويربرداري فيلم صبا اختصاص يافت.

طاهر پيشوايي نيز به خاطر صدابرداري فيلم خدايي براي همه و محمدرضا حاجي غلامي براي تدوين فيلم صبا مورد تجليل قرار گرفتند.

اما در بخش بازيگري، جايزه بهترين بازيگر به بدرالملوك بديعي به خاطر بازي در فيلم حرمان تعلق گرفت.

بهترين فيلم‌نامه نيز از نظر هيئت داوران، فيلم ساعت 6 نوشته محمد جواد فارغ و حسين صباغ به خاطر فيلمنامه حرمان شناخته شد.

جوايز بهترين كارگرداني اين جشنواره نيز به محمدرضا دهستاني كارگردان فيلم پاسخ‌نامه و رقيه توكلي كارگردان فيلم صبا اختصاص يافت.