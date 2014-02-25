800 تخت برای اقامت مسافران نوروزی در زنجان در نظر گرفته شده است

کامیار اسکندریون در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثیر منفی طرح اسکان موقت مسافران در سودآوری هتل ها،افزود: این طرح موجب نابودی صنعت هتلداری در استان و حتی کشور شده است.



وی اظهار داشت: در راستای اقامت مسافران نوروزی در استان 8 هتل و دو هتل آپارتمان در نظر گرفته شده است.

رئیس جامعه هتلداران زنجان استان زنجان، به درجه بندی هتلها در استان اشاره کردو یاد آورشد: در این راستا یک هتل 4 ستاره، سه هتل سه ستاره و مابقی هتلها معمولی می باشد.

کامیار، در ادامه افزود: تخت هتلها در استان به 800 تخت هم افزایش خواهد داشت.

وی، به قیمت هتلها در استان شاره کردوگفت: قیمت هتلها از 60 هزار تومان شروع و تا 220 هزار تومان می باشد.