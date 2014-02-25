چوپانان زرقانی بر روی پلنگ و توله هایش اسلحه نکشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دو دامدار در منطقه زرقان شیراز که در مجاورت پارک ملو بمو قرار دارد، هنگامی که متوجه شدند یک ماده پلنگ و توله هایش به دامهایشان حمله کرده بر روی آنان اسلحه نکشیدند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حدود 20 روز پیش دو نفر به نامهای آقایان محمد رضا کیانی و فرهاد مختاری متوجه حمله پلنگ به دامهایشان شدند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: بر اساس شواهد و قرائن مشخص شد که حیوان حمله کننده شامل یک ماده پلنگ و دو توله بود که حدود چهار راس از دامهای این دو نفر را خورده اند اما آنها به پلنگ و توله هایش صدمه ای وارد نمی کنند.

وی ضمن تقدیر از این دو نفر که از دوستداران محیط زیست نیز هستند، گفت: در نشست شورای اداری زرقان با هماهنگی محیط زیست این دو نفر مورد تقدیر قرار گرفتند و پس از تامین اعتبار لازم خسارت وارده به آنها پرداخت خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس با تاکید بر اینکه امیدواریم این فرهنگ همچنان در بین تمامی جوامع بومی و محلی نهادینه شود که خود جوامع محلی از حیات وحش مراقبت و حمایت کنند، بیان کرد: پلنگ به عنوان گونه ای با ارزش در پارک ملی بمو زیست و زاد و ولد دارد.

ابراهیمی کارنامی توضیح داد: پلنگها بخش اعظمی از غذای خود را در خود پارک تامین می کنند و این نشان می دهد که پارک ملی بمو توانایی گرداندن خود را دارد و حضور دو توله پلنگ نشانه خوبی در مورد افزایش جمعیت این گونه با ارزش است.

وی ضمن تشکر از این دو چوپان به خاطر عدم صدمه زدن به پلنگ بیان کرد: جوامع محلی نقش تاثیر گذاری در حیات وحش یک زیستگاه دارند و امیدواریم بتواینم روزی شاهد احیاء کامل پارک ملی بمو باشیم.

وی با اشاره به کارکردهای با ارزش این پارک گفت: این پارک از نظر توسعه گردشگری، طبیعت گردی، ظرفیت مناسب برای تحقیق و پژوهش و حتی تاثیر در تلطیف هوای کلانشهر شیراز و مسائل دیگر دارای کارکردهای با ارزشی است.