۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۰

اسماعیلی:

وابستگی اقتصاد به نفت در کشور باید قطع شود

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اینکه در کشور وابستگی به نفت باید به صفر برسد گفت: این امر باعث تحقق اقتصاد مقاومتی می شود بنابراین باید نفت را در خدمت تولید قرار دهیم.

محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر،وظایف مراکز علمی و پژوهشی در تحقق اقتصاد مقاومتی را بسیار مثمر ثمر دانست وافزود: در این زمینه باید مراکز علمی و دانشگاهی،با پژوهشهایی در زمینه تولیدات داخلی در حوزه های مختلف در تحقق اقتصاد مقاومتی تلتاش لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: مراکز علمی با تحقیقاتی که انجام می دهند قیمت تمام شده تولیدات را پایین آورندو همنچنین باعث می شوند که در بازار جهانی رقابت داشته باشیم و علاوه بر اینکه نیاز استان را تامین می کنیم تولیدات خود را هم می توانیم صادر کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مراکز علمی و پژوهشی تقویت شوند چرا که تقویت این مراکز باعث ایجاد رقابت سال در بازار جهانی می شود.

اسماعیلی، به نقش موثر مراکز علمی و پژوهشی در تحقق اقتصاد  مقاومتی اشاره کردوگفت: مراکز علمی و پژوهشی با پژوهشهایی که در این تولدات داخلی به خصوص کشاورزی و صنعت انجام می دهد نقش کلیدی ایفا می کنند.

وی یاد آورشد: نفت باید در کشور در خدمت تولید و اقتصاد کشور باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در کشور با فروش نفت و در آمد جاری دولت تامین می شود چرا که نباید این طور باشد بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که نفت درخدمت تولید و اقتصاد کشور باشد.

اسماعیلی گفت: با مدیریت درست و کارشناسی شده نفت را در توسعه تولیدات داخلی و اقتصاد هزینه کنیم.

 

کد مطلب 2243508

