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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۶:۳۶

امیری:

مهندسان می توانند با کار آفرینی شغل ایجاد کنند

مهندسان می توانند با کار آفرینی شغل ایجاد کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مهندسان می توانند با کار آفرینی شغل ایجاد کنند و همچنین می توانند در تولید و بهره وری کشاورزی نقش داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،گودرز امیری شامگاه دوشنبه درجشن اعضای نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت سالروز بزرگداشت خواجه نصیر الدین توسی و روز مهندس گفت: نزدیک به سه هزار مهندس در ایران وجود دارد که ما باید از این جمع عظیم در مسائل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: آثار زیاد موجود از گذشته نشان دهنده تخصص و مهارت مهندسین ایرانی است.

وی تاکید کرد: همچنین خیلی از آثار در کشورهای پیشرفته اثر مهندسین ایرانی است و این نشان دهنده این است که مهندسان ایرانی فکر بزرگی دارند.

مهندسین می توانند در صنایع مختلف نقش آفرینی کنند

وی ادامه داد: مهندسین هر قدمی که بر می دارند، آیندگان می توانند این آثار را ببینند و از آنها یاد کنند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مهندسان باید پرچم دار پیشتازی این علوم در جهان باشند و علوم و فنون جدید را به جهانیان عرضه کنند.

گودرز امیری تاکید کرد: نقش مهمندسان در جامعه نسبت به گذشته تغیر کرده و مهندسان می توانند با کار آفرینی شغل ایجاد کنند و همچنین می توانند در تولید و بهره بری کشاورزی نقش داشته باشند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: مهندسین می توانند در صنایع مختلف نقش آفرینی کنند.

 

کد مطلب 2243510

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