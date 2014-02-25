به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که آخرین ساخته بهرام توکلی است در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ به نمایش در آمد. این فیلم به تهیه کنندگی سعید ملکان و نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی یک اقتباس سینمایی به شمار می رود.

شرکت نسیم صبا پخش «بیگانه» را برعهده دارد و قرارداد آن برای عید فطر قطعی شده است. همچنین این فیلم بدون هیچ تغییری نسبت به نسخه ای که در جشنواره فجر به نمایش در آمده است، روی پرده می رود.

در این فیلم مهناز افشار، امیر جعفری، پانته‌آ بهرام و هومن برق نورد به ایفای نقش می پردازند.

«آسمان زرد کم عمق» کار قبلی این کارگردان با بازی ترانه علیدوستی و صابر ابر به تازگی اکران عمومی شده است.