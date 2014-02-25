اخلاق مهمترین نقش را در موفقیت یک مهندس ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر باقری شامگاه دوشنبه در جشن اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به مناسبت سالروز بزرگداشت خواجه نصیر الدین توسی و روز مهندس در سالن مجموعه ورزشی آموزش و پرورش شهرکرد برگزار شده بود، گفت: نظام مهندسی ساختمان می تواند در معماری وطراحی شهرها نقش ایفا کند.

وی افزود: نظارت بر روی ساختن ساختمانهای استاندارد یکی از وظایف نظام مهمندسی ساختمان است که توسط مهندسین ناظر این سازمان انجام می شود.

وی از اهداف سازمان نظام مهندسی ارتقا آگاهی سطح علمی و پژوهشی مهندسان عضو سازمان است.

باقری تصریح کرد: افزایش آگاهی و پیگیری مطالبات مردم و همکاری دقیق و صحیح با ارگان‌های مرتبط با ساخت‌وساز از دیگر اهداف سازمان نظام مهندسی است و سازمان نظام مهندسی بر ساخت و سازهای انجام شده، نظارت می‌‌کند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق در کار مهندسین، عنوان کرد: مهندسین باید در حرفه کاری خود اخلاق‌مدار باشد و وجود اخلاق در حرفه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری مهندس است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اگر مهندس اخلاق مدرا باشد در سایر بخش های زندگی نیز موفق خواهد بود.