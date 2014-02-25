به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس خشنود عصر دوشنبه در نشست ستاد اقامه نماز استان بوشهر اظهار داشت: ایجاد بستر برای برپایی نماز برای مسافران نوروزی در نقاط مختلف استان ضروری است و باید در روزهای باقی مانده تا تعطیلات نوروز این اقدامات صورت بگیرد.

وی نماز را زیربنای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواند و اضافه کرد: در سال گشذته مشکلاتی برای استفاده مسافران نوروزی از نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی وجود داشت که لازم است امسال اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این نمازخانه‌ها صورت بگیرد.

دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر با تاکید بر لزوم سرکشی به نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی خاطرنشان ساخت: 43 نمازخانه با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری‌های استان بوشهر راه‌اندازی شده است که سرپرست ندارند و بدون متولی هستند.

لزوم تجهیز مساجد به موکت و سجاده

وی خواستار خدمات‌دهی شبانه‌روزی مساجد استان به مسافران نوروزی شد و افزود: برخی از نمازخانه‌ها از داشتن برخی اماکانت محروم هستند و لازم است که اعتبارات لازم برای تجهیز این نمازخانه‌ها تخصیص یابد.

حجت‌الاسلام خشنود ادامه داد: برپایی نماز دارای اهمیت بسیار زیادی است و همه مسئولان و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا شاهد ایجاد فضاهای نماز مناسب برای ایام نوروز باشیم.

وی با تاکید بر لزوم تجهیز مساجد به موکت و سجاده و امکاناتی نظیر پنکه اضافه کرد: تشکیل کارگروه تخصصی ویژه اقامه نماز یکی از موضوعاتی است که در بهبود وضعیت برپایی نماز در ایام نوروز نقش بسیار مهمی دارد.