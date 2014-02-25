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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۶

نظری:

پلیس فتا در شهرستان نهاوند راه اندازی می شود

پلیس فتا در شهرستان نهاوند راه اندازی می شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهاوند گفت: به منظور پيشگيري از وقوع جرم در فضاي مجازي و سوء استفاده مجرمان و باندهاي جرايم سازمان يافته در فضای مجازی، پلیس فتا در شهرستان نهاوند راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نظری عصر دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان نهاوند اقدامات پيشگيرانه را يکي از اقدامات دولت ها براي مقابله با مجرمان عنوان كرد و افزود : تلاش هاي پيشگيرانه، اولويت نخست مقابله با جرايم فضاي مجازي محسوب مي شود که تحقق اين امر بدون مشاركت آحاد جامعه و همکاري پليس امري غيرممکن است.

نظری گفت: تاکنون میزان جرم و جرائم سال جاری نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش یافته و طی همین مدت میزان کشفیات نیروی انتظامی نهاوند 9 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: نهاوند امن ترین شهرستان استان همدان است که این مورد بعلت حضور و برخورد قاطع و به موقع پلیس با خلافکاران و مجرمان است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهاوند عنوان کرد: در 11 ماه گذشته یک تن مواد مخدر در نهاوند کشف شد که کشف این میزان مواد مخدر تا کنون در نهاوند سابقه نداشته و باعث شده نهاوند به جهنم خلاف کاران و قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شود.

عباس نظری پيشگيري از جرم در فضاي مجازي را يکي از اهداف پليس فتا در شهرستان نهاوند دانست و گفت: اين پليس تلاش می کند با اتخاذ تدابير پيشگيرانه در دو حوزه اجتماعي و وضعي موجب کاهش روند رشد جرايم در فضاي سايبري کشور شود.

نظری اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي با هدف ايجاد ايمني براي کاربران فضاي مجازي را از اقدامات مهم در حوزه پيشگيري اجتماعي برشمرد و ادامه داد: مجرمان با جامعه کوچکتري از افراد غير مطلع و آسيب پذير تحت عنوان هدف مواجه هستند.

وی افزود: پليس فتا خود را سايه سار امنيت در فضاي مجازي کشور مي داند و بديهي است که اين امر بدون حضور و مشارکت مردم و کاربران غير ممکن است چراکه نقش کاربران و جامعه در تامين امنيت در فضاي مجازي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهاوند از احداث کلانتری جدید شماره 12 نهاوند خبر داد و گفت: برای احداث کلانتری 12 سه هکتار زمین تملک شده و کار احداث ساختمان معاونت وظیفه عمومی نیز تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فرودین سال آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 2243533

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