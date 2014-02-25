شهرداری اردبیل از مناسبت های مذهبی برای توسعه فرهنگی بهره گیرد

ذکی الله خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در بحث فرهنگی به عنوان یکی از جنبه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار مهم بوده و شورا براین اساس تاکید ویژه به توسعه فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه این توسعه فرهنگی باید با توجه به مقوله های دینی و مذهبی از مناسبت ها مذهبی شکل بگیرد، یادآور شد: استفاده از مناسب ها و اعیاد در راستای فرهنگ سازی از جمله تاکیدات شورای شهر به شهرداری اردبیل است.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: توجه به فرهنگسراها، برگزاری مراسم های فرهنگی و مناسبت های طول سال ظرفیت بسیار بزرگی در جهت توسعه فرهنگ شهری است که باید با برنامه ریزی منسجم مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا باید شهرداری از مساجد به عنوان پایگاه مهم ترویج فرهنگ اسلامی و دینی پشتیبانی کند، ادامه داد: استفاده از مناسبت ها بویژه بعثت، قربان، غدیرخم و ایام رمضان و محرم با توجه به جنبه های قوی فرهنگ سازی باید در دستور کار شهرداری اردبیل باشد.

خوشبخت با اشاره به ایجاد معاونت فرهنگی به صورت مجزا در شهرداری اردبیل طی هفته گذشته عنوان کرد: این معاونت می تواند با بهره گیری از کارشناسان و پژوهشگران دینی توجه ویژه ای در این خصوص صورت دهد که البته این توجه با افزایش بودجه فرهنگی شهرداری می تواند شکل بهتری بخود بگیرد.

وی برغم تصویب لایحه بودجه سال 93 شهرداری از سوی شورای شهر اردبیل تاکید کرد: در بودجه سال اینده شهرداری بودجه فرهنگی مناسبی در نظر گرفته شد اما با توجه به اینکه سال قبل بودجه این حوزه ناکافی بود این افزایش چندان به چشم نمی آید.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اردبیل بودجه فرهنگی شهرداری را در حوزه فرهنگی با توجه به گستره فعالیت مطلوب ندانست و افزود: رویکرد دوره چهارم شوراها فرهنگی است، بنابراین باید با برنامه ریزی مطلوب به توسعه فرهنگ شهری توجه شود.

وی توسعه ورزش همگانی را از دیگر محورهای فرهنگی شهرداری برشمرد و بیان داشت: در این زمینه نیز باید شهرداری اردبیل ورزش همگانی را در محلات فعال و در این زمینه سرمایه گذاری کند.

خوشبخت با اشاره به خلائ های فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه شهری مرکز استان اضافه کرد: توسعه فرهنگی بهترین راهکار برای کاهش آسیب های اجتماعی است و سرمایه گذاری در این راستا هزینه کرد محسوب نمی شود.