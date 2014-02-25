آموزش 24 هزار امدادگر جاده ای در اردبیل/ فعالیت 12 پایگاه بین شهری

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این امدادگران در مراكز امدادي جمعيت هلال احمر استان براي امدادرساني به مسافران در راه مانده جاده ای آموزش دیده اند.

وی بکارگیری این تعداد نیرو را مهمترین عامل در كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده ای دانست و یادآور شد: جمعیت هلال احمر اردبیل در این زمینه برنامه های مدونی را تدوین و به اجرا گذاشته که آموزش در رکن اول آن در اولویت قرار دارد.

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان با بیان اینکه بخشی از این نیروها عملیاتی بوده و در پایگاه های جاده ای استقرار یافته اند، تاکید کرد: بسیاری از این نیروها نیز که در تمام شهرستان ها سازماندهی شده اند، در مواقع بحرانی و نیاز بکار گرفته می شوند.

وی تصریح کرد: هم اكنون 11 پايگاه بين شهري و يك پايگاه امداد كوهستاني در سطح استان آماده خدمت رساني به مسافران وارد شده به استان است که در ایام خاص مثل عید پایگاه های سیار نیز راه اندازی می شود.

غیبی بروز حوادث رانندگي و تلفات جاني ناشي از آن است را از خسارت های جبران ناپذیر در جامعه دانست و یادآور شد: این سازمان با برنامه ريزي اصولي و محوري و با تاکید بر آموزش در راستای كاهش آمار تلفات جاده ای تلاش می کند.