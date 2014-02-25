ترویج کشاورزی صنعتی در اردبیل نیازمند ورود مراکز علمی/ تجارت خارجی فعال شود

مجید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی استان بویژه در زمینه توسعه اضافه کرد: با وجود رشد مراکز علمی و دانشگاهی و نیز افزایش تعداد دانش آموختگان کشاورزی با دانش و جویای کار، هنوز هم بخش عمده ای از اراضی کشاورزی این استان به صورت سنتی کشت می شود که باید این تفکر و روش تغییر کند.

وی مراکز علمی و دانشگاهی و فارغ التحصیلان این بخش را بزرگترین ظرفیت در توسعه بخش کشاورزی استان دانست و ادامه داد: کشاورزی در منطقه نباید با روش سنتی کشت شود اما تاکید بر این از سوی فعالان آن، نشان می دهد که از ظرفیت و توان بالای علمی در این خصوص بهره گیری نکرده ایم.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی در این منطقه هنوز نتوانسته از آموخته های علمی دانش آموختگان دانشگاهی در تبدیل شیوه های سنتی به شیوه صنعتی استفاده کند، خواستار تعامل مراکز علمی با اجرایی، ارائه راهکارهای تحقیقاتی و تلاش های سازنده در این مورد شد.

وی اراضی کشاورزی این استان را بالغ بر یک میلیون هکتار مرتع و 750 هزار هکتار زمین زراعی دیم و آبی عنوان کرد و بهره برداری از این میزان اراضی مستعد را ظرفیت انکارناپذیر اما مغفول استان در رفع معضل بیکاری، افزایش تولید محصولات کشاورزی و ثروت و توسعه اقتصادی دانست.

خدابخش مرزی بودن و نزدیکی به بازارهای بین المللی پرمصرف با توجه به کیفیت محصولات تولیدی در اردبیل را از نکات مثبت در کنار سایر قابلیت های بخش کشاورزی استان ارزیابی کرد و یادآور شد: باید از این قابلیت با تدوین برنامه های مدون، علمی و بلند مدت و با هدف رشد و شکوفایی و جهش در این بخش بهره گرفت.

وی تولیدات کشاورزی استان از جمله سیب زمینی، گندم، محصولات باغی و حتی حوزه های آبزی پروری را به عنوان زیرمجموعه ای از کشاورزی را دارای مشتری در بازارهای خارجی دانست و عنوان کرد: در صورت رونق صادرات که با رشد اقتصادی کشاورزان و استان همراه خواهد بود، بی شک تمایل برای صنعتی شدن بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت.

این مسئول بازار کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه، ترکیه، آذربایجان، عراق و... را از جمله مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی اردبیل برشمرد و تاکید کرد: در این زمینه باید بخش بازرگانی با مشارکت بخش خصوصی و در قالب هیئت های تجاری رایزنی های مثمرثمری را داشته باشند.

وی این بازارها را به دلیل نزدیکی به استان اردبیل و نیز برخورداری از 380 کیلومتر نوار مرزی و گمرک فعال در شمال استان از ویژگی برجسته منطقه دانست و در این زمینه خواستار رشد و توسعه راه های ارتباطی ایمن، افزایش پروازهای بین المللی، فعال شدن بخش تجارت خارجی استان و... شد.

خدابخش با بیان اینکه در این خصوص بویژه برای افزایش میزان صادرات محصولات کشاورزی هم اکنون مذاکراتی با کشورهای شمالی ایران و نیز توسعه زیرساخت های لازم در شهرهای مستعد کشاورزی آغاز شده است، متذکر شد: البته در کنار این بخش به حوزه گردشگری نیز به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های مهم استان توجه فراملی داریم.

وی گردشگری و کشاورزی را در اولویت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کرد و افزود: بسته های حمایتی و تسهیلاتی در این خصوص تدوین و ارائه خواهد شد تا این دو بخش را فعال و در جهت رشد اقتصادی استان از آن بهره بگیریم.