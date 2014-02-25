97 درصد اعتیادها عاطفی است/ضرورت بازنگری در تعریف اعتیاد

ابوالفضل کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نتایج پژوهش های علمی در خصوص اعتیاد متفاوت از برداشت عمومی جامعه بوده و در درمان این معضل باید به تمامی مولفه های دخیل توجه شود.

وی با بیان اینکه اعتیاد نه جرم و نه بیماری است، اضافه کرد: تحقیقات نشان می دهد اعتیاد نمونه ای از ناشادی روانی فرد بوده و شکلی از بت پرستی است.

کبیری تاکید کرد: دستیابی به چنین نتایجی ضرورت بازنگری در تعریف اعتیاد را دو چندان کرده و دقت نظر بیشتر محققان را می طلبد.

استاد دانشگاه های اردبیل معتقد است بسیاری از پیش فرض های درمان اعتیاد از جمله در دسترس بودن مواد، اعتیاد والدین و دوستان ناباب جای خود را به دلایل عمیق تری داده و نمی توان با چنین فرضیاتی یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی را حل کرد.

ضعف مهارت های زندگی دلیل گرایش به اعتیاد

به گفته کبیری مبارزه با اعتیاد در سه بعد فردی، خانواده و اجتماعی باید اجرا شود.

وی افزود: در حال حاضر برخی ضعف های تربیتی از جمله فرهنگ عمومی استرس زا، سرخوردگی در خانواده، عدم واگذاری مسئولیت از دوران کودکی و ضعف مهارتهای زندگی از جمله دلایل گرایش به اعتیاد است.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد بهزیستی استان معتقد است چنین خلاء های تربیتی موجب شده در برخی مواقع خانواده و اجتماع معتاد پرور بوده و خود به تشدید دلایل گرایش به اعتیاد کمک کند.

وی مبارزه با اعتیاد را محدود به یک نهاد ندانست و تاکید کرد: دامنه تاثیرگذاری اعتیاد ایجاب می کند که تمامی نهادهای فرهنگی و تربیتی در امر کنترل آن دخیل باشند.