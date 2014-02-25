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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۲۰

سروری در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

جزئیات جلسه دفاع شورای شهر از مصوبه شهردار شدن قالیباف

جزئیات جلسه دفاع شورای شهر از مصوبه شهردار شدن قالیباف

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات جلسه دفاع اعضای شورای شهر از مصوبه شهردار شدن قالیباف در دیوان عدالت اداری گفت: شورا به شکل محتوایی و شکلی ادله خود را به قضات ارایه کرد.

پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شکایت حقوقدانان از شورا برای انتخاب شهردار تهران در مرحله کمیسیون تخصصی است گفت: ابتدای این هفته به همراه مهدی چمران و احمد مسجدجامعی در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری حاضر شدیم و در خصوص شکایت 4 تن از وکلا  که خواستار باطل شدن مصوبه شورا در خصوص انتخاب شهردار بودند توضیحاتی دادیم.

وی ادامه داد: در این جلسه قضات سوالاتی را مطرح کردند که ریاست شورا به آنها پاسخ داد و قضات کمیسیون تخصصی تنها ادله ما در خصوص این مصوبه را شنیدند و هنوز هیچ حکمی در این رابطه صادر نشده است.

سروری در خصوص دفاعیات رئیس شورا از این مصوبه گفت: مسجدجامعی در این جلسه از این منظر دفاعیات خود را مطرح کرد که شهر نیاز به آرامش دارد و از طرفی وزیر کشور نیز مصوبه شورا را ابلاغ کرده است و پس از دیدار اعضای شورا با رهبر معظم انقلاب که در آن ایشان مطالبی را در خصوص مدیریت جهادی شهردار مطرح کردند بهتر است این موضوع هرچه سریعتر نهایی شود زیرا ادامه این بحث ها ممکن است سبب تضعیف مدیریت شهری شود بنابراین دیوان هرچه سریعتر رسیدگی به این موضوع را نهایی کند.

کد مطلب 2243551

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