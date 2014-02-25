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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۴۱

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به سیریک می‌رود

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به سیریک می‌رود

سیریک - خبرگزاری مهر: فرماندار سیریک از حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع مردم شهرستان سیریک خبر داد.

محمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سفرهای ریاست جمهوری موجب ایجاد پویایی و امیدواری در دل مردم می شود، عنوان کرد: در سفر رئیس جمهوری به استان هرمزگان، حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به شهرستان سیریک سفر می کند و روز چهارشنبه مسجد جامع اهل سنت شهر سیریک مکان سخنرانی خواهد بود.

وی بیان کرد: شهرستان سیریک جزو شهرستانهای تازه تاسیس و نیازمند استقرار تمامی دستگاه های اجرایی استان در این شهرستان برای سهولت ارائه خدمات بهتر است از این رو در این سفر سعی خواهد شد تا با وزرای مربوط در مورد استقرار دستگاه های دولتی در شهرستان رایزنی و گفتگو شود.

فرماندار سیریک بیان کرد: آبرسانی به روستاها، احداث بیمارستان و مباحث گردشگری از مهمترین خواسته های مردم شهرستان است.

 

 

کد مطلب 2243565

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