چابهار مهمترین قطب تولیدات محصولات گرمسیری و خارج از فصل است

غلامحسین بامری در گفتگو با مهر اظهار داشت: این شهرستان دارای محصولات باغي متنوعی از جمله میوه های گرمسيري مانند موز، انبه، گواوا ،‌ چيكو،‌ كنار، تمرهندي و نارگيل است.

وی ادامه داد: محصولات زراعي خارج از فصل مورد كشت در سطح منطقه نيز شامل كشت محصولات جاليزي به خصوص هندوانه و محصولات سبزي و صيفي نظير پياز، گوجه فرنگي، بادمجان، فلفل سبز و علوفه و غلات است.

وی بیان داشت: سطح زيركشت محصولات زراعي و باغي آبی شهرستان بالغ بر 18 هزار هکتار است كه از اين سطح 5 هزار و 300 هكتار را محصولات باغي و 12 هزار و 700 هكتار را محصولات زراعي آبي تشكيل مي دهد.

بامری بیان داشت: باتوجه به بارندگی‌های حادث شده در سال جاری حدود 12 هزار هکتار نیز از اراضی این شهرستان به زیر کشت محصولات زراعی دیم و به طور عمده سورگوم، جو و ماش قرارگرفته است.

وی بیان داشت: شغل اصلی ساکنان منطقه کشاورزی، دامداری و صیادی است که در عرصه فعالیت های زیر بخش تولیدات کشاورزی و دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و آبزی پروری نیز فعالیت دارند.