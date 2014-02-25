  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۳۴

از سوی نایب رئیس مجلس؛

مجلس مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی معرفی شد

مجلس مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی معرفی شد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی است، گفت: البته این نقشه باید با مشورت دولت تهیه شود، ضمن اینکه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیاز به هم افزایی و همگرایی جدی قوای سه گانه به ویژه مجلس و دولت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: باید کارگروه مشترک میان دولت و مجلس در این زمینه ایجاد و پیش از اجرایی شدن هر طرحی کار کارشناسی دقیق درباره آن انجام شود.

وی گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی برخی شاخص های این اقتصاد را در بودجه سال 93 اعمال کرده ایم.

باهنر افزود: زمان‌بر بودن صدور برخی مجوزات کسب و کار یکی از مشکلات توسعه و اشتغال در کشور است که باید رفع شود.

وی اظهارداشت: به علت اجرایی نشدن برخی بخش‌های مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکنون برای اجرای مرحله دوم آن با مشکل روبرو هستیم.

باهنر اضافه کرد: رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال‌های پیش از آن چند پله سقوط کرد و اکنون در میان 200 کشور دنیا رتبه 150 را داریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آسیب های جدی اقتصاد مقاومتی ، مفاسد اقتصادی است که قوه قضائیه باید با آن برخورد جدی کند.

باهنر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی است، گفت: البته این نقشه باید با مشورت دولت تهیه شود.

وی افزود : برای اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی آمادگی تصویب قوانین جدید و ملغی کردن قوانین مزاحم را داریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم در کشور وجود دارد و هم ندارد، تصریح کرد: اجرای این سیاست‌ها نیاز به تصمیمات مدبرانه و شجاعانه و فرهنگ سازی در جامعه دارد.

باهنر با بیان اینکه تولید، بسیاری از مشکلات را در کشور حل خواهد کرد، گفت: اگر ما هیچ گونه تاسیسات جدید تولیدی ایجاد نکنیم و از واحدهای تولیدی کنونی حمایت کنیم، بخش تولید خود به خود سه درصد رشد بهره وری دارد و این سرمایه بزرگی برای کشور است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: در سفر به استان کرمان متوجه شدم در سال 92 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه به مردم این استان پرداخت شده اما سرمایه گذاری عمرانی در این استان 200 میلیارد تومان بوده است.

باهنر گفت : اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه ربطی به تحریم ها ندارد و دستورالعمل بلندمدت کشور است.

وی افزود: ظرفیت های بسیار مناسبی برای همکاری مجلس و دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فهم و درک اقتصاد مقاومتی در این دو نهاد وجود دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید با تدبیر برخی از بخش های اقتصادی را به مردم بسپارند.

وی افزود : باید الگوی مصرف تغییر کند و کالاهای ایرانی جایگزین کالاهای خارجی شوند. باهنر اضافه کرد: در 35 سال گذشته بازی برد و باخت را با آمریکا تجربه کردیم و آمریکا همیشه به ملت ایران باخته است.

کد مطلب 2243569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها