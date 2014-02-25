مجلس مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: باید کارگروه مشترک میان دولت و مجلس در این زمینه ایجاد و پیش از اجرایی شدن هر طرحی کار کارشناسی دقیق درباره آن انجام شود.



وی گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی برخی شاخص های این اقتصاد را در بودجه سال 93 اعمال کرده ایم.

باهنر افزود: زمان‌بر بودن صدور برخی مجوزات کسب و کار یکی از مشکلات توسعه و اشتغال در کشور است که باید رفع شود.

وی اظهارداشت: به علت اجرایی نشدن برخی بخش‌های مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکنون برای اجرای مرحله دوم آن با مشکل روبرو هستیم.



باهنر اضافه کرد: رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال‌های پیش از آن چند پله سقوط کرد و اکنون در میان 200 کشور دنیا رتبه 150 را داریم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آسیب های جدی اقتصاد مقاومتی ، مفاسد اقتصادی است که قوه قضائیه باید با آن برخورد جدی کند.



باهنر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی است، گفت: البته این نقشه باید با مشورت دولت تهیه شود.



وی افزود : برای اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی آمادگی تصویب قوانین جدید و ملغی کردن قوانین مزاحم را داریم.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم در کشور وجود دارد و هم ندارد، تصریح کرد: اجرای این سیاست‌ها نیاز به تصمیمات مدبرانه و شجاعانه و فرهنگ سازی در جامعه دارد.



باهنر با بیان اینکه تولید، بسیاری از مشکلات را در کشور حل خواهد کرد، گفت: اگر ما هیچ گونه تاسیسات جدید تولیدی ایجاد نکنیم و از واحدهای تولیدی کنونی حمایت کنیم، بخش تولید خود به خود سه درصد رشد بهره وری دارد و این سرمایه بزرگی برای کشور است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: در سفر به استان کرمان متوجه شدم در سال 92 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه به مردم این استان پرداخت شده اما سرمایه گذاری عمرانی در این استان 200 میلیارد تومان بوده است.

باهنر گفت : اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه ربطی به تحریم ها ندارد و دستورالعمل بلندمدت کشور است.



وی افزود: ظرفیت های بسیار مناسبی برای همکاری مجلس و دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فهم و درک اقتصاد مقاومتی در این دو نهاد وجود دارد.



نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید با تدبیر برخی از بخش های اقتصادی را به مردم بسپارند.

وی افزود : باید الگوی مصرف تغییر کند و کالاهای ایرانی جایگزین کالاهای خارجی شوند. باهنر اضافه کرد: در 35 سال گذشته بازی برد و باخت را با آمریکا تجربه کردیم و آمریکا همیشه به ملت ایران باخته است.