مجلس مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: باید کارگروه مشترک میان دولت و مجلس در این زمینه ایجاد و پیش از اجرایی شدن هر طرحی کار کارشناسی دقیق درباره آن انجام شود.
وی گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی برخی شاخص های این اقتصاد را در بودجه سال 93 اعمال کرده ایم.
باهنر افزود: زمانبر بودن صدور برخی مجوزات کسب و کار یکی از مشکلات توسعه و اشتغال در کشور است که باید رفع شود.
وی اظهارداشت: به علت اجرایی نشدن برخی بخشهای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، اکنون برای اجرای مرحله دوم آن با مشکل روبرو هستیم.
باهنر اضافه کرد: رتبه کسب و کار ایران در سال گذشته میلادی در مقایسه با سالهای پیش از آن چند پله سقوط کرد و اکنون در میان 200 کشور دنیا رتبه 150 را داریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از آسیب های جدی اقتصاد مقاومتی ، مفاسد اقتصادی است که قوه قضائیه باید با آن برخورد جدی کند.
باهنر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئول ترسیم نقشه راه اقتصاد مقاومتی است، گفت: البته این نقشه باید با مشورت دولت تهیه شود.
وی افزود : برای اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی آمادگی تصویب قوانین جدید و ملغی کردن قوانین مزاحم را داریم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هم در کشور وجود دارد و هم ندارد، تصریح کرد: اجرای این سیاستها نیاز به تصمیمات مدبرانه و شجاعانه و فرهنگ سازی در جامعه دارد.
باهنر با بیان اینکه تولید، بسیاری از مشکلات را در کشور حل خواهد کرد، گفت: اگر ما هیچ گونه تاسیسات جدید تولیدی ایجاد نکنیم و از واحدهای تولیدی کنونی حمایت کنیم، بخش تولید خود به خود سه درصد رشد بهره وری دارد و این سرمایه بزرگی برای کشور است.
نماینده مردم کرمان در مجلس خاطرنشان کرد: در سفر به استان کرمان متوجه شدم در سال 92 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه به مردم این استان پرداخت شده اما سرمایه گذاری عمرانی در این استان 200 میلیارد تومان بوده است.
باهنر گفت : اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه ربطی به تحریم ها ندارد و دستورالعمل بلندمدت کشور است.
وی افزود: ظرفیت های بسیار مناسبی برای همکاری مجلس و دولت برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فهم و درک اقتصاد مقاومتی در این دو نهاد وجود دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید با تدبیر برخی از بخش های اقتصادی را به مردم بسپارند.
وی افزود : باید الگوی مصرف تغییر کند و کالاهای ایرانی جایگزین کالاهای خارجی شوند. باهنر اضافه کرد: در 35 سال گذشته بازی برد و باخت را با آمریکا تجربه کردیم و آمریکا همیشه به ملت ایران باخته است.
