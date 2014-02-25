توضیحات لاریجانی درباره تغییر جداول بودجه 93 توسط کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی صبح روز سه شنبه قبل از آغاز جلسه علنی مجلس در جلسه غیر علنی توضیحاتی درباره جداول و ردیف های بودجه 93 به نمایندگان ارائه کرد.

لاریجانی درباره علل تغییر ردیف بودجه برخی نهادها و سازمان ها در کمیسیون تلفیق مجلس که مورد انتقاد برخی نمایندگان قرار گرفته بود، توضیحاتی بیان کرد.

به گزارش مهر، هفته گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق برخی ردیف های جداول بودجه تغییر کرد و بودجه برخی نهادها و سازمانها افزایش یافت، این امر موجب اعتراض شدید نمایندگان شد که این اعتراضات برای دقایقی جلسه علنی را به بی نظمی کشاند.

جهت حل این موضوع، هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون تلفیق شنبه هفته جاری جلسه مشترک تشکیل دادند و مقرر شد مصوبات قبلی کمیسیون تلفیق همچنان اعمال شود.