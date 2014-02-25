توزیع 40 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی شهرستان مهدیشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نهالستان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با اشاره به برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سالجاری، اظهار داشت: این هفته با شعار "منابع طبیعی با مردم برای مردم" نامگذاری شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این نامگذاری حکایت از توجه مسئولان به نقش و جایگاه مردم و مشارکت آنان در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی و مدیریت این عرصه ها توسط مردم دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر همچنین از توزیع بیش از 40 هزار اصله نهال از انواع گونه های پهن برگ و سوزنی برگ سازگار با شرایط طبیعی این شهرستان خبر داد و گفت: این تعداد نهال به صورت رایگان در هفته منابع طبیعی توزیع و غرس می شود.

عبدوس این نهال ها را از نوع کاج، سرو خمره ای، سرو شیرازی، اقاقیا و زبان گنجشک، تبریزی و بید نام برد.

وی همچنین از توزیع بیش از پنج هزار اصله نهال رایگان در بین نمازگزاران نماز جمعه شهرهای مهدیشهر، شهمیرزاد و درجزین طی هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: با اجراي برنامه هاي فرهنگي و جلب مشارکت همگاني ایجاد فضای سبز و اجرای طرح های جنگلکاری در تلاش هستيم تا سرانه فضاي سبز شهرستان مهدیشهر ارتقاء دهیم.

15 تا 21 اسفند ماه هر سال هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.