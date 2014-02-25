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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۸:۵۴

عبدوس خبر داد:

توزیع 40 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی شهرستان مهدیشهر

توزیع 40 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی شهرستان مهدیشهر

مهدیشهر – خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر از توزیع بیش از 40 هزار اصله نهال از انواع گونه های پهن برگ و سوزنی برگ سازگار با شرایط طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عبدوس صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نهالستان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر با اشاره به برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری سالجاری، اظهار داشت: این هفته با شعار "منابع طبیعی با مردم برای مردم" نامگذاری شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این نامگذاری حکایت از توجه مسئولان به نقش و جایگاه مردم و مشارکت آنان در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی و مدیریت این عرصه ها توسط مردم دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر همچنین از توزیع بیش از 40 هزار اصله نهال از انواع گونه های پهن برگ و سوزنی برگ سازگار با شرایط طبیعی این شهرستان خبر داد و گفت: این تعداد نهال به صورت رایگان در هفته منابع طبیعی توزیع و غرس می شود.

عبدوس این نهال ها را از نوع کاج، سرو خمره ای، سرو شیرازی، اقاقیا و زبان گنجشک، تبریزی و بید نام برد.

 وی همچنین از توزیع بیش از پنج هزار اصله نهال رایگان در بین نمازگزاران نماز جمعه شهرهای مهدیشهر، شهمیرزاد و درجزین طی هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: با اجراي برنامه هاي فرهنگي و جلب مشارکت همگاني ایجاد فضای سبز و اجرای طرح های جنگلکاری در تلاش هستيم تا سرانه فضاي سبز شهرستان مهدیشهر ارتقاء دهیم.
15 تا 21 اسفند ماه هر سال هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.

کد مطلب 2243579

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