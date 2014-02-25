بررسی ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای بودجه 93 دستور کار امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی دقایقی قبل آغاز شد.

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 93 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

علاوه بر این نمایندگان بررسی گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خصوص وضعیت خودروهای وارداتی و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که یک فوریت آن به تصویب رسیده است را در دستور کار دارند.