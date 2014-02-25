طنز "کرمانشاه 20" تلنگری به مسئولین/ ورود افراد غیر حرفه ای به عنوان بازیگر در مجموعه های سیما غلط است

ابراهیم مرادی بازیگر کرمانشاهی که در طنز شبانه "کرمانشاه 20" به ایفای نقش پرداخته است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طنز "کرمانشاه 20" به عنوان یک اثر طنز بسیار مورد توجه مردم کرمانشاه قرار گرفته است، هر چند کارهایی که در چند سال اخیر از سوی "سعید زندی" به عنوان کارگردان در سیمای زاگرس ساخته شده، بسیار پر مخاطب بوده است.

این بازیگر کرمانشاهی گفت: خوشبختانه سیاست مدیران صدا وسیما استان کرمانشاه در مورد گسترش گویش کردی در مجموعه های که از سوی سازمان ساخته می شود باعث شده که مردم بیش از پیش علاقه مند به دیدن شبکه زاگرس شوند، طنز "کرمانشاه 20" نیز سعی کرده که در این راه قدم بردارد.

مرادی در مورد بررسی مشکلات و به تصویر کشاندن معضلات اجتماعی شهر کرمانشاه در مجموعه طنز "کرمانشاه 20" گفت: یکی از اهدافی که در مجموعه "کرمانشاه 20" پیگیری می شود، بررسی مشکلات شهر کرمانشاه است و با به تصویر کشیدن مشکلات در قالب طنز یک تلنگر به مسئولین داده می شود، البته امیدوار هستم که مسئولین با دیدن این برنامه حتما به فکر بر طرف کردن مشکلات مردم باشند.

وی به برنامه "شونشینی" نیز اشاره کرد و افزود: مجموعه "شونشینی" بدون شک یکی برنامه هایی بود که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت، سازمان صدا وسیما نیز در نظر دارد که ساخت این برنامه را از سر بگیرد و فکر می کنم در شب های عید نوروز این برنامه مهمان مردم کرمانشاه خواهد بود.

مرادی که در فیلم "چ" به ایفای نقش پرداخته است ادامه داد: مردم کرمانشاه من را بیشتر با مجموعه های طنز می شناسند در حالیکه خودم بیشتر دوست دارم که در مجموعه هایی کار کنم که قالب جدی داشته باشند. فکر می کنم با اکران فیلم "چ" بینندگان دیگر باور خواهند داشت که ابراهیم مرادی مخصوص بازی در مجموعه های طنز نیست.

وی در ادامه گفت: متاسفانه برخی مسائل برایم آزار دهنده است، ورود افراد غیر حرفه ای به عنوان بازیگر در مجموعه های سیما غلط است، به نظرم مدیران صدا و سیما استان کرمانشاه حتما باید این موضوع را پیگیری کنند که چرا یکسری از افراد که اصلا الفبای بازیگری را بلد نیستند، خیلی راحت در برخی از مجموعه های تلویزیونی به ایفای نقش می پردازند؟.

