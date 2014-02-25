به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی شامگاه دوشنبه در نشستی با برگزار کنندگان نمایشگاه استانی نماز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ضمن بیان اینکه هزینه کردن برای نماز یک سرمایه گذاری معنوی است افزود: هزینه کردن برای نماز هزینه برای ارتقای بهره وری است.

وی انجام چنین فعالیت هایی را در زمینه شناسایی اهمیت نماز شایسته تقدیر دانست و افزود: اگر مجموعه ای موفق بوده به حتم آن مجموعه، مجموعه دینی و معنوی تر بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه نماز جزء ذاتی انسان است افزود: اگر مجموعه ای به نماز وصل باشد گرفتاری های آن کمتر و در صورت وجود سالم تر و معنوی تر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز در نشست ضمن تقدیر از دست اندرکاران برپایی این جشنواره، با تاکید بر اینکه ائمه اطهار و آیات قرآن فریضه نماز را مهم دانستند خاطر نشان کرد: باید نگاه و توجه ویژه ای از زاویه هنری به موضوع نماز داشته باشیم.

احمد دزیانیان با اشاره به توصیه های ائمه اطهار و بزرگان دینی که فرموده اند، اگر نماز به معنای واقعی اقامه شود همه اعمال قبول می شود و اگر نماز مورد قبول حق تعالی واقع نشود، همه اعمال مورد قبول قرار نگرفته است بیان داشت: انشاالله خداوند توفیق دهد تا بتوانیم نماز واقعی را هم در ظاهر و هم در باطن اقامه کنیم.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان هم در نشست، نماز را یکی از مهم ترین واجبات الهی دانست و گفت: خیلی از واجباتی که ما انجام می دهیم برای خداوند است ولی با خدا ارتباط مستقیم ندارد، ولی نماز مکالمه مستقیم با پروردگار متعال است.

حجت الاسلام رضا کهساری با اشاره به اینکه ائمه اطهار و بزرگان دینی به اشکال گوناگون مردم را دعوت به نماز می کردند خاطرنشان کرد: بزرگان دینی گاهی با زبان در رابطه با نماز توصیه های متعددی می کردند و گاهی این دعوت عملا انجام می شد.

وی با تاکید بر اینکه نماز باطن انسان را نورانی می کند خاطر نشان کرد: کسی که با نماز آشنا نباشد قلبش تاریک است.

این جشنوراه دو روزه از پنجم اسفند ماه جاری در مسجد النبی(ص) دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود آغاز شده است.